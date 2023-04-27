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"Манчестер Сити" уверенно обошел "Арсенал" в очередном туре АПЛ

"Манчестер Сити" уверенно обошел "Арсенал" в очередном туре АПЛ Фото: Twitter.com/ManCity
Матч 33-го тура английской Премьер-лиги, который проходил на стадионе "Этихад" закончился победой "Манчестер Сити" со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz

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По информации "Спорт-экспресс" в составе победителей дубль оформил полузащитник Кевин де Брейне. Хавбек отличился на 7-й и 54-й минутах встречи.

Фото: Twitter.com/ManCity

Еще по голу за "горожан" забили защитник Джон Стоунс на 45+1-й минуте и нападающий Эрлин Холанн на 90+5-й минуте.

Фото: Twitter.com/ManCity

Единственный гол в составе "Арсенала" забил Роб Холдинг на 86-й минуте.

Несмотря на поражение, "Арсенал" сохранил за собой первое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 75 очков в 33 матчах.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 31 матче.

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Елена Вебер
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