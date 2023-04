"Манчестер Сити" уверенно обошел "Арсенал" в очередном туре АПЛ

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".

По информации "Спорт-экспресс" в составе победителей дубль оформил полузащитник Кевин де Брейне. Хавбек отличился на 7-й и 54-й минутах встречи.

Еще по голу за "горожан" забили защитник Джон Стоунс на 45+1-й минуте и нападающий Эрлин Холанн на 90+5-й минуте.



Единственный гол в составе "Арсенала" забил Роб Холдинг на 86-й минуте.

Несмотря на поражение, "Арсенал" сохранил за собой первое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 75 очков в 33 матчах.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 31 матче.

