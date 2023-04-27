Токаев: Наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи

Фото: Zakon.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев 27 апреля на сессии АНК высказался об общенациональной идентичности. При этом, по его словам, этнокультурное многообразие никуда не исчезнет, а наоборот, еще более укрепится за счет единой гражданской основы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства заявил, что наше общество представляет собой союз свободных и ответственных граждан, объединенных общими идеалами и ценностями. "Наших прославленных соотечественников – спортсменов, деятелей культуры, ученых, студентов, предпринимателей, независимо от их этнической принадлежности, за рубежом всегда называют казахами. И это естественно, так и должно быть", – заявил Касым-Жомарт Токаев. По его словам, это еще одно яркое проявление нашей общенациональной идентичности. "Сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по сути, нации. Мы все – одна семья, и это не громкие слова, а наша привычная реальность. При этом наше этнокультурное многообразие, которым мы по праву гордимся, никуда не исчезнет, а наоборот, еще более укрепится за счет единой гражданской основы. У нас сложился свой особый уклад жизни, в котором традиции разных культур сливаются в прочный сплав общенациональной идентичности", – резюмировал президент. Касым-Жомарт Токаев также отметил, что казахстанский паспорт сегодня олицетворяет прогрессивные ценности, на которых основано наше единство и согласие.

Читайте также Президент назвал главный принцип построения Справедливого Казахстана Токаев: Пасха и Ораза айт стали общими праздниками для миллионов казахстанцев Дархан Косантаев исполняет обязанности акима Риддера

Следите за новостями zakon.kz в: