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Токаев: Наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи

Токаев: Наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 27 апреля на сессии АНК высказался об общенациональной идентичности. При этом, по его словам, этнокультурное многообразие никуда не исчезнет, а наоборот, еще более укрепится за счет единой гражданской основы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства заявил, что наше общество представляет собой союз свободных и ответственных граждан, объединенных общими идеалами и ценностями.

"Наших прославленных соотечественников – спортсменов, деятелей культуры, ученых, студентов, предпринимателей, независимо от их этнической принадлежности, за рубежом всегда называют казахами. И это естественно, так и должно быть", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, это еще одно яркое проявление нашей общенациональной идентичности.

"Сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по сути, нации. Мы все – одна семья, и это не громкие слова, а наша привычная реальность. При этом наше этнокультурное многообразие, которым мы по праву гордимся, никуда не исчезнет, а наоборот, еще более укрепится за счет единой гражданской основы. У нас сложился свой особый уклад жизни, в котором традиции разных культур сливаются в прочный сплав общенациональной идентичности", – резюмировал президент.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что казахстанский паспорт сегодня олицетворяет прогрессивные ценности, на которых основано наше единство и согласие.

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