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Армейский спортсмен стал чемпионом страны по гребле на байдарках и каноэ

Армейский спортсмен стал чемпионом страны по гребле на байдарках и каноэ Фото: Алматинский гарнизон
Успешно выступили на республиканском чемпионате рядовые срочной службы Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба Министерства обороны Жахангир Жамедов и Кирилл Тубаев, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат Казахстана по гребле на байдарках и каноэ прошел под Алматы на Первомайских прудах. В нем приняли участие представители разных возрастных категорий. Всего более 150 человек из десяти областей страны.

Состязания проходили на девяти водных путях с дистанциями 500, 1000 и 5000 метров. Гребцы соревновались в командном и индивидуальном зачетах.

Алматинский гарнизон

Фото: Алматинский гарнизон

Армейский спортсмен Кирилл Тубаев стал чемпионом в трех видах соревнований: на байдарке-одиночке на дистанции К-1 (1000 м), К-2 (1000 м) и К-1 (5000 м). В командных состязаниях по четыре и два человека на 500 м он удостоился "серебра".

спортсмен

Фото: Алматинский гарнизон

"Занимаюсь греблей уже 12 лет. Когда впервые попытался проплыть на каяке, ничего не получалось. Но я не опустил руки, продолжил заниматься. Помимо основных упражнений, каждый день выполнял дополнительные. И вот результат – стал победителем республиканских соревнований. Буду готовиться к Олимпиаде. Особая признательность моим тренерам, создавшим необходимые условия", – рассказал об истории своего успеха победитель чемпионата страны по гребле на байдарках и каноэ Кирилл Тубаев.

Свой вклад в копилку спортивных достижений Вооруженных сил внес и рядовой срочной службы ЦСК Жахангир Жамедов. На байдарках в составе двух человек на дистанции К-2 (1000 м) он получил "бронзу".

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