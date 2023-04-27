"Алтай" потерпел первое поражение на клубном чемпионате Азии-2023 по волейболу

27 апреля женский волейбольный клуб из Усть-Каменгорска "Алтай" уступил китайскому коллективу "Ляонинг Донхуа", в рамках игр третьего тура клубного первенства Азии-2023 среди женщин, который проходит в городе Виньфук (Вьетнам), сообщает Zakon.kz.

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Центральный матч третьего тура подгруппы B завершилось поражением казахстанской волейбольной дружины со счетом 0:3. Наши волейболистки в каждой из трех партий сражались до конца, местами даже выходили вперед, но, концовка в каждом из игровых отрезков оставалось за китаянками.





В итоге "Ляонинг Донхуа" праздновал итоговую победу – 25:19, 25:22 и 25:21, что позволило им выйти на первое место в турнирной таблице. "Алтай" пока идет на второй позиции.

Заключительную игру на групповом раунде казахстанки проведут 29 апреля, когда встретятся с клубом из Гонконга – "Хип Хинг". Этот матч и определит дальнейшую судьбу нашего коллектива, сможет ли она выйти в полуфинал клубного чемпионата Азии, либо будет играть в утешительном турнире за 5-9 места.