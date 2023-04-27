На один город меньше станет в Павлодарской области
Фото: e-history.kz
Передачу территории Курчатова под юрисдикцию Абайской области рассмотрели в областном маслихате, сообщает Zakon.kz.
По информации Pavlodarnews.kz, оответствующее предложение внес руководитель управления земельных отношений Павлодарской области Мурат Хамитов.
Он напомнил, что новая Абайская область образована из восьми районов Восточно-Казахстанской области и Семея. В ее состав включен и Курчатов, который находился в черте Павлодарской области, но фактически подчинялся ВКО.
"Общая площадь города составляет 11 гектаров. Налоги из Курчатова в областной бюджет не поступают, они остаются в бюджете города. Это решение позволит привести в соответствие границы Павлодарской и Абайской областей", – сказал Мурат Хамитов.
Депутаты единогласно поддержали предложение.
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