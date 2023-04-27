Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На один город меньше станет в Павлодарской области

На один город меньше станет в Павлодарской области Фото: e-history.kz
Передачу территории Курчатова под юрисдикцию Абайской области рассмотрели в областном маслихате, сообщает Zakon.kz.

По информации Pavlodarnews.kz, оответствующее предложение внес руководитель управления земельных отношений Павлодарской области Мурат Хамитов.

Он напомнил, что новая Абайская область образована из восьми районов Восточно-Казахстанской области и Семея. В ее состав включен и Курчатов, который находился в черте Павлодарской области, но фактически подчинялся ВКО.

"Общая площадь города составляет 11 гектаров. Налоги из Курчатова в областной бюджет не поступают, они остаются в бюджете города. Это решение позволит привести в соответствие границы Павлодарской и Абайской областей", – сказал Мурат Хамитов.

Депутаты единогласно поддержали предложение.

Читайте также

Жара и дожди с грозами: прогноз погоды в Казахстане на 28 апреля

Анастасия Стативкина
Курчатов Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Задержан Серик Кудебаев
Серика Кудебаева задержали
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления