На один город меньше станет в Павлодарской области

Передачу территории Курчатова под юрисдикцию Абайской области рассмотрели в областном маслихате, сообщает Zakon.kz.

По информации Pavlodarnews.kz, оответствующее предложение внес руководитель управления земельных отношений Павлодарской области Мурат Хамитов.

Он напомнил, что новая Абайская область образована из восьми районов Восточно-Казахстанской области и Семея. В ее состав включен и Курчатов, который находился в черте Павлодарской области, но фактически подчинялся ВКО.

"Общая площадь города составляет 11 гектаров. Налоги из Курчатова в областной бюджет не поступают, они остаются в бюджете города. Это решение позволит привести в соответствие границы Павлодарской и Абайской областей", – сказал Мурат Хамитов.

Депутаты единогласно поддержали предложение.