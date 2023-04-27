К участию в госзакупках допустят программное обеспечение, включенное в реестр доверенного ПО

Министерство цифрового развития разработало проект постановления правительства "Об установлении изъятия из национального режима", сообщает Zakon.kz.

Изъятие из национального режима — это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.

В проекте говорится:

"При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима на программное обеспечение и продукцию электронной промышленности, происходящих из иностранных государств, а также информационно-коммуникационные услуги по временному использованию данных товаров."

При этом к участию в государственных закупках допустят программное обеспечение и продукцию электронной промышленности, включенные в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, произведенные потенциальными поставщиками, находящимися в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.

"Государственным учреждениям, государственным предприятиям и юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированным с ними юридическим лицам, на которых распространяется законодательство РК о государственных закупках, при осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг в составе которого находятся товары и услуги указанные в пункте 1 настоящего постановления обязаны выделить их в отдельный лот."

В случае принятия документа, предложенное изъятие из национального режима при осуществлении госзакупок будет действовать в течение 2 лет.

Проект размещен для публичного обсуждения до 16 мая 2023 года.