Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

К участию в госзакупках допустят программное обеспечение, включенное в реестр доверенного ПО

К участию в госзакупках допустят программное обеспечение, включенное в реестр доверенного Фото: pexels
Министерство цифрового развития разработало проект постановления правительства "Об установлении изъятия из национального режима", сообщает Zakon.kz.

Изъятие из национального режима — это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.

В проекте говорится:

"При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима на программное обеспечение и продукцию электронной промышленности, происходящих из иностранных государств, а также информационно-коммуникационные услуги по временному использованию данных товаров."

При этом к участию в государственных закупках допустят программное обеспечение и продукцию электронной промышленности, включенные в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, произведенные потенциальными поставщиками, находящимися в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.

"Государственным учреждениям, государственным предприятиям и юридическим лицам, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированным с ними юридическим лицам, на которых распространяется законодательство РК о государственных закупках, при осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг в составе которого находятся товары и услуги указанные в пункте 1 настоящего постановления обязаны выделить их в отдельный лот."

В случае принятия документа, предложенное изъятие из национального режима при осуществлении госзакупок будет действовать в течение 2 лет.

Проект размещен для публичного обсуждения до 16 мая 2023 года.

Читайте также

Сенат одобрил поправки в договор о взаимной правовой помощи между Казахстаном и Кыргызстаном

Почему затягивается разработка закона по возврату выведенных из страны активов

Можно ли вернуть машину в автосалон, если на ней появилась коррозия

Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Задержан Серик Кудебаев
Серика Кудебаева задержали
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления