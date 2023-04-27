Нарушения выявлены в "Озенмунайгазе" и подрядных организациях Жанаозена

Специальная рабочая группа "КазМунайГаза" ежедневно выезжает на предприятия Жанаозена, проводит встречи с трудовыми коллективами, заслушивает жалобы и пожелания работников, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, специалисты КМГ проверяют отчетную документацию по линии финансово-хозяйственной деятельности.



Как рассказали в пресс-службе компании, к настоящему времени промежуточно выявлены десятки нарушений, которым впоследствии будет дана правовая оценка.

Так, по словам руководителя рабочей группы, зампредседателя правления АО НК "КазМунайГаз" Даулетжана Хасанова, в АО "Озенмунайгаз" (ОМГ) обнаружены случаи фиктивного трудоустройства сотрудников. Кроме того, в компании сначала в должности штатного теолога, а затем специалиста по связям с общественностью числился известный актауский акын-айтыскер.



"Имеются факты приема персонала в штат вне очереди или без какого-либо соответствия квалификационным требованиям и достаточного опыта работы по узким специальностям ремонтных подразделений", – добавил он.

При сверке данных, отметил спикер, GPS ряда грузовых автомобилей с табелями рабочего времени обнаружены несоответствия.

"То есть машины проезжали фактическое время, а в табелях эти показатели и, соответственно, выплаты за проделанную работу завышались", – поделился Хасанов.

Также рабочая группа выявила случай, когда кратно завышалась стоимость услуг по аренде нефтедобывающего оборудования. Так, одна из сервисных компаний предоставляла ОМГ универсальный электрический центробежный насос в аренду по цене 96 тыс. тенге скважина/сутки. Аренда точно такого же насоса другой нефтедобывающей компании региона обходилась в 2 раза дешевле, а именно 39,7 тыс. тенге скважина/сутки.

Еще один пример зампред правления КМГ привел из области закупок. В частности, ОМГ приобретал подъемные агрегаты для ремонта скважин (АПРС) в количестве 14 штук. Общая сумма сделки превышала 1,5 млрд тенге. Срок поставки – 31 декабря 2022 года. В ходе проверки установлено, что в указанный срок был поставлен лишь один из 14 агрегатов. В отчетной документации он указан как новый. Однако проверка показала, что его комплектующие давно устарели, многие детали просто отсутствовали, силовые конструкции и вовсе были опасны для использования. Чтобы скрыть данный факт, ржавеющие кузов и металлоконструкции шасси были перекрашены в черный цвет.

"Рабочей группой даны рекомендации и поручения ОМГ и нефтесервисным компаниям по устранению нарушений норм производственной и экологической безопасности. К примеру, на ряде объектов отсутствуют проектные документы по зданиям и сооружениям, имеются несоответствия системы вентиляции требованиям техники безопасности. Не соблюдаются экологические нормы при ремонтных работах на скважинах, в том числе отсутствуют защитные пленки при проведении подземного и капитального ремонта скважин, используются обваловки в качестве амбаров, несвоевременно убирается замазученный грунт", – рассказали в пресс-службе компании.

Отдельно Хасанов остановился на проверке жалоб сотрудников предприятий Жанаозена. Как оказалось, в некоторых подрядных организациях ОМГ имеются факты задержки пенсионных отчислений на 2-3 месяца, работники транспортных подрядных организаций не обеспечиваются спецодеждой и питанием, зафиксированы случаи превышения продолжительности сверхурочных работ. По каждому факту будут приняты соответствующие меры.





"В целом, работа продолжается. Это были лишь локальные примеры выявленных нарушений. О новых фактах мы будем регулярно информировать общественность. По каждому пункту выявленных нарушений будет дана правовая оценка. Все ответственные понесут наказание в зависимости от степени тяжести нарушений. Соответствующие документы мы передадим в правоохранительные органы", – резюмировал Хасанов.