Диетолог рассказала, какую пользу приносит шашлык для здоровья

Правильное приготовления шашлыка принесет пользу для человеческого организма, уверен специалист, сообщает Zakon.kz.

Употребление правильно приготовленного шашлыка уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, а также приводит в норму уровень гемоглобина в крови и повышает иммунитет, рассказала KP.RU главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Самарской области Ольга Сазонова.

Сазонова рекомендует покупать мясо для шашлыка в магазинах или на рынках, где есть все условия для его хранения. Отмечается, что лучше выбирать нежирные сорта мяса или рыбы. К примеру, можно купить курицу, индейку или говядину.

"Жарка рыбы или мяса на углях позволяет готовить без добавления жира и избавиться от его излишков, сохраняя все питательные вещества", — подчеркнула эксперт.

Если угли хорошо прогорели, можно приступать к жарке. Мясо нужно хорошо прожарить, чтобы внутри не оставалось крови. Сазонова призывает не забывать и о простых правилах: хорошо мыть руки и продукты, использовать в процессе готовки шашлыка и других блюд разную посуду, а если жарко, употреблять воду и минимум алкоголя.