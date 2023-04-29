Более тысячи деревьев посадили в одном из районов Астаны

На набережной реки "Акбулак" в Астане в рамках общегородского субботника 29 апреля 2023 года посадили более 150 деревьев. А всего по району "Байконур" в этом день запланирована посадка более тысячи лиственных и хвойных деревьев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Посадили деревья по району "Байконур" сразу в нескольких локациях. В том числе в очень многолюдном районе: сквере на набережной реки "Акбулак" по улице Ташенова. Сюда приходят гулять жители мкр. "Жастар", а также улиц Бараева и Ташенова.

Фото: Zakon.kz

"Здесь высаживаются хвойные и лиственные деревья - ель, сосна, а также береза и вяз. Всего 150-160 деревьев. А по району "Байконур" планируем высадить более 1050 деревьев", - сказал заместитель акима района "Байконур" Досхан Туякбаев.

Основной посыл мероприятия - сделать город красивым и уютным.

Фото: Zakon.kz

"Люди выходят вместе, объединяются, общаются и сообща вносят вклад в развитие города. Мы также проводим работу в детских садах и школах по экологическому воспитанию детей. Ведь все начинается с раннего детства. Проводим акции, чтобы они с малых лет учились беречь свой родной город", - отметил Досхан Туякбаев.

Фото: Zakon.kz

Следует отметить, что всего в экологическом мероприятии принимают участие около 14 тыс человек. В их числе госслужащие, депутаты маслихата, представители этно-культурных и неправительственных объединений, а также школьники.

Фото: Zakon.kz

"В такой солнечный, ясный день проходит наш общегородской субботник. Это просто замечательный день для такого мероприятия. Я представляю этно-культурное объединение "Вайнах" и в районе "Байконыр" проходит субботник. Я с большим удовольствием пришла, чтобы внести свой вклад, частичку свою на то, чтобы облагородить наш город, сделать его красивее, уютнее", - сказала жительница Астаны Антонина Яковченко.

Она считает себя ответственным жителем города и убеждена, что такие мероприятия должны проводиться чаще.

Фото: Zakon.kz

С ней солидарен 81-летний житель города Абжан Ислям. Он пришел на субботник, чтобы облагородить столицу. Он убежден, что все должны беречь природу и делать все от него зависящее во благо города.



Аксакал также отметил, что на мероприятии активно участвуют дети. Это, по его словам, говорит о преемственности поколений и является хорошим примером труда и бережного отношения к окружающей среде.

Фото: Zakon.kz

"Учащиеся средней школы № 25 всегда участвуют в благоустройстве города. У нас такая традиция. Мы показываем тем самым подрастающему поколению, что необходимо всегда следить за своим городом и благоустраивать его. В будущем, когда они станут взрослые, уже привили этот же посыл своим детям, продолжали наши традиции и благородное дело. Всего пришли 20 учеников 8 класса. Это у нас дети, которые также обучаются военному делу. То есть это такое экологическое и патриотическое воспитание детей", - заявил полковник запаса, военный руководитель СШ № 25 Нахметула Черкешов.

Отметим, что сегодня в Астане стартовала серия субботников - они будут проводиться до 6 мая. Основная работа - посадка деревьев, уборка территорий, а также очистка газонов.