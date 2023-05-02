Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Работник погиб на месторождении Жетыбай Мангитсауской области

Работник погиб на месторождении Жетыбай Мангитсауской области Фото: pixabay
Во время сварочный работ при монтаже на скважине месторождения Жетыбай произошел хлопок, от чего один работник скончался, второй госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, травмы на месте монтажных работ получил гражданин Казахстана, который работал на месторождении сварщиком. Мужчина от полученных травм скончался, передает Мangystaumedia со ссылкой на пресс-службу АО "Мангистаумунайгаз"

Сообщается также, что во время несчастного случая пострадал мастер буровой установки. Сотрудника предприятия доставили в больницу с травмой головы. Известно, что пострадавший – гражданин Китая.

Создана специальная комиссия, которая будет расследовать все обстоятельства случившегося. На место выехали сотрудники полиции, которые работают на месте. Расследование взято на личный контроль руководством АО "Мангистаумунайгаз" и будет проводиться в установленные сроки, виновные лица будут наказаны согласно законодательства Казахстана.

С 2006 года на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 казахстанцев.

Читайте также

Пожар произошел на газоперерабатывающем заводе Актюбинской области

Тело мужчины нашли в одном из дворов Шымкента

Горит 47 га сухостоя: третий пожар за сутки тушат в Павлодарской области

Мария Мельникова
Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену
Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену
Ташкент
МВД Узбекистана отследило школьника, который опубликовал объявление о продаже Ташкента
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления