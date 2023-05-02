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Казахстанский анимационный фильм стал лучшим на фестивале в Испании

Казахстанский анимационный фильм стал лучшим на фестивале в Испании Фото: кадр из короткометражного анимационного фильма "Бесік жыры"
На престижном кинофестивале, который прошел в столице Испании – Мадриде, казахстанский анимационный фильм "Бесік жыры" стал лучшим из 1500 претендентов. Об этом корреспонденту Zakon.kz 2 мая 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

Короткометражный анимационный фильм "Бесік жыры", вышедший при поддержке Минкультуры РК, получил приз "Лучший короткометражный анимационный фильм".

Казахстанский анимационный фильм стал лучшим на фестивале в Испании

Фото: пресс-служба МКС РК

"Всего на конкурсе Madfa Madrid Film Awards-2023 были представлены 1500 анимационных работ".Пресс-служба МКС РК

Как отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов, тот факт, что казахстанский анимационный фильм получил Гран-при престижного международного конкурса, можно считать показателем того, что отечественная анимационная индустрия развивается в правильном направлении.

Казахстанский анимационный фильм стал лучшим на фестивале в Испании

Фото: пресс-служба МКС РК

"Министерство культуры и спорта планирует до 2030 года увеличить долю казахстанских фильмов в общем прокате, в том числе анимационных фильмов, до 35%. Для этого ежегодно будет создаваться не менее 10 анимационных проектов. В прошлом году впервые в стране было создано творческое объединение "Казаханимация". Данная организация будет совершенствовать мастерство отечественных специалистов по анимации и оказывать поддержку в создании анимационных проектов", – отметил глава МКС РК.


Мадридская кинопремия MADFA (MFA) входит в официальный конкурс IMDb. Фестиваль ежегодно собирает на своей площадке лучшие работы талантливых режиссеров со всего мира.

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