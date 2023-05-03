Телесные наказания для детей значительно повышают риск психических расстройств – исследование

Профессор психиатрии Мельбурнского университета Софи Хавигхерст, ведущий автор доклада "Телесные наказания детей в Австралии", заявила, что физические наказания для детей должны стать незаконными, сообщает Zakon.kz.

Телесные наказания не являются незаконными во многих странах, и они все еще распространены, сообщает The Australian.

По данным издания, шесть из десяти человек в возрасте от 16 до 24 лет сообщили, что они пережили несколько телесных наказаний в детском возрасте.



Результаты исследования совпадают с данными Австралийского исследования жестокого обращения с детьми, которое показало, что 61% подростков в возрасте от 16 до 24 лет, которых били в детстве, почти в два раза чаще страдали от тревожности и депрессии в более позднем возрасте.

Соавтор исследования, профессор Дэрил Хиггинс, директор Института исследований защиты детей при Австралийском католическом университете, сказал, что старшее поколение чаще верит в эффективность шлепков: 38% людей старше 65 лет считают их необходимыми. Однако только 15% молодых людей в возрасте 16-24 лет согласны с тем, что это целесообразно.

Главный исполнительный директор британского Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми сэр Питер Уэнлесс отметил, что в стране бить взрослого человека незаконно, а ребенку не предоставляется такая же равная защита.

