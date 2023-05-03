Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Телесные наказания для детей значительно повышают риск психических расстройств – исследование

телесные наказания для детей Фото: pixabay
Профессор психиатрии Мельбурнского университета Софи Хавигхерст, ведущий автор доклада "Телесные наказания детей в Австралии", заявила, что физические наказания для детей должны стать незаконными, сообщает Zakon.kz.

Телесные наказания не являются незаконными во многих странах, и они все еще распространены, сообщает The Australian.

По данным издания, шесть из десяти человек в возрасте от 16 до 24 лет сообщили, что они пережили несколько телесных наказаний в детском возрасте.

Результаты исследования совпадают с данными Австралийского исследования жестокого обращения с детьми, которое показало, что 61% подростков в возрасте от 16 до 24 лет, которых били в детстве, почти в два раза чаще страдали от тревожности и депрессии в более позднем возрасте.

Соавтор исследования, профессор Дэрил Хиггинс, директор Института исследований защиты детей при Австралийском католическом университете, сказал, что старшее поколение чаще верит в эффективность шлепков: 38% людей старше 65 лет считают их необходимыми. Однако только 15% молодых людей в возрасте 16-24 лет согласны с тем, что это целесообразно.

Главный исполнительный директор британского Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми сэр Питер Уэнлесс отметил, что в стране бить взрослого человека незаконно, а ребенку не предоставляется такая же равная защита.

Читайте также

В Индии родился ребенок с третьей рукой на спине

Данияр Кунафин
Интересное Австралия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Умер модельер Валентин Юдашкин
Умер модельер Валентин Юдашкин
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления