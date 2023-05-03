Инвестиции в капитал Абайской области превысили 420 млрд тенге

Чуть более месяца осталось до первой годовщины образования Абайской области. Аким Абайской области Нурлан Уранхаев на областном расширенном совещании обрисовал перспективы социально-экономического развития на ближайшие годы, сообщает Zakon.kz.

Отправной точкой для работы участников совещания стала оценка работы области за первый год ее существования, которую на расширенном совете правительства, состоявшемся 19 апреля, высказал президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев напомнил, что с момента создания новых областей в Республике Казахстан произошло немало важнейших политических событий. Среди них: выборы президента, депутатов Сената и Мажилиса Парламента РК, депутатов маслихатов всех уровней. Кроме того, на территории Абайской области практически четверть сельских акимов победили в прямых выборах на местах.

"Глава государства дал оценку работе в нашей области за короткий период. По итогам прошлого года наблюдается положительная динамика роста всех основных индикаторов социально-экономического развития области". Нурлан Уранхаев

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Так, по его словам, краткосрочный экономический индикатор региона за 2022 год составил 104,9%. Наибольший темп роста отмечается в количестве субъектов предпринимательства: новых предпринимателей в Абайской области за 2022 год было зарегистрировано на 120,4% больше, чем за предыдущий год.

Как дополнил первый заместитель акима Абайской области Айдын Каримов, темпы роста количества новых предпринимателей продолжают расти и в текущем году. Так, количество действующих субъектов предпринимательства за первый квартал текущего года увеличилось на 25,1% и превысило 53 тыс.

Кроме того, рост наблюдается и по таким показателям социально-экономического развития Абайской области, как промышленная продукция – на 109,7%, строительство – на 108,8% и в обрабатывающей промышленности – на 106%.

Как отметил Айдын Каримов, объем валового регионального продукта в регионе достиг в 2022 году 2,3 трлн тенге с ростом на 2,1%. Здесь основную долю заняла промышленность – 32,6% (753,7 млрд тенге), затем сельское хозяйство – 11,5% (266 млрд тенге) и оптовая и розничная торговля – 11,4% (263,4 млрд тенге).

"Объем промышленного производства вырос на 9,7% и составил 1,2 трлн тенге. И по этому показателю Абайская область заняла третье место в республике". Айдын Каримов

По словам Нурлана Уранхаева, итоги 2022 года показали, что в Абайскую область было привлечено за это время 420,2 млрд тенге инвестиций в основной капитал, а выпуск продукции сельского хозяйства превысил 473,3 млрд тенге.

Кроме того, постановлением правительства РК в 2022 году был утвержден Комплексный план социально-экономического развития области на 2023-2027 годы, который привлечет в регион инвестиции на сумму 1,9 трлн тенге для реализации 102 мероприятий.

"На сегодняшний день сформирован пул инвестиционных проектов до 2028 года, в который вошли 43 проекта на сумму 870 млрд тенге и с созданием 7 тыс. новых рабочих мест". Нурлан Уранхаев

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Уже в текущем году начата работа по 8 из 43 запланированных проектов на сумму 29,3 млрд тенге. Их реализация позволит создать в области дополнительно 1034 новых рабочих места. По итогам первого квартала в экономику области инвестировано 72,8 млрд тенге.

По словам первого заместителя акима Абайской области Айдына Каримова, новый статус самостоятельной области позволил по-иному распределить местный бюджет и добиться наибольшего успеха в увеличении собственных доходов как на уровне областного бюджета, так и на уровне городских и районных.

Так, в 2023 году объем областного бюджета составил 374,4 млрд тенге, что на 46,3%, или на 118,5 млрд тенге, больше уровня прошлого года. На равных условиях распределяются бюджетные средства между городами и районами области: увеличение объема бюджетов на уровне городов и районов наблюдается практически повсеместно.

Например, бюджет Семея на 2023 год составил 86,1 млрд тенге, что на 49% больше уровня прошлого года. Бюджет Курчатова вырос на 84% (1,9 млрд тенге), а бюджеты Кокпектинского и Аксуатского районов увеличены практически в два раза больше, чем в 2022 году: на 7,6 млрд тенге и на 5,7 млрд тенге, соответственно. Рост бюджета Абайского (5,3 млрд тенге) и Бескарагайского (6,1 млрд тенге) районов составил 70%, Жарминского (6,9 млрд тенге) – 54%. Бюджеты Урджарского (12,4 млрд тенге), Аягозского (12,3 млрд тенге) и Бородулихинского (4,9 млрд тенге) районов выросли с 11% до 24%.

Неплохие темпы развития экономики показывают итоги первого квартала текущего года. Так, наибольший темп роста наблюдается в строительном секторе Абайской области, где запланированные работы выполнены на сумму 18,9 млрд тенге. При этом индекс физического объема превысил республиканский показатель на 115,7% и составил 156,8%. В целом, в строительной индустрии области с начала года введено в эксплуатацию 56,2 тыс. кв. метров жилья с темпами роста 103,3%.

"3352 семьи, проживающие в Абайской области, были обеспечены жильем благодаря вводу 3405 тыс. кв. м жилья". Нурлан Уранхаев

По словам Нурлана Уранхаева, новый статус дал региону дополнительный импульс для роста в самых разных направлениях. Так, например, по итогам прошлого года в Абайской области практически на четверть (24,2%) выросла среднемесячная заработная плата и составила 260,1 тыс. тенге.

Кроме того, в 2,5 раза, или на 7,5 млрд тенге, увеличилось финансирование на развитие объектов водоснабжения, в 2,3 раза (на 9,3 млрд тенге) – на ремонт дорог, в 1,2 раза (на 22,4 млрд тенге) – на образование, в 2 раза на (5 млрд тенге) – на здравоохранение и более чем в 9 раз (на 15,6 млрд тенге) – на сельское хозяйство.

"Все показатели впечатляют, но впереди еще более амбициозные задачи, которые мы должны достигнуть во благо процветания нашего региона и страны", – подчеркнул аким Абайской области Нурлан Уранхаев.

Также он раскрыл перспективы Абайской области на ближайшие 5 лет в соответствии с реализацией Комплексного плана социально-экономического развития области.

Екатерина Гуляева