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С победой в конкурсе вернулись из США воины Казахстана

победа Фото: пресс-служба Минобороны РК
Военнослужащая Военно-воздушных сил младший сержант Назира Альбосынова и сержант 3 класса Ермек Зайлаги из регионального командования "Запад" успешно выступили на ежегодном конкурсе "Лучший воин – 2023", который прошел на базе Национальной гвардии в штате Аризона, сообщает Zakon.kz.

В состязании приняли участие более 50 человек, в том числе 10 женщин-военнослужащих.

конкурс

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Участники конкурса выполнили упражнения по стандартам боевой и физической подготовки, задания по топографии. Также они продемонстрировали навыки стрельбы из различного стрелкового оружия, уровень тактической подготовки в составе группы и физической – при совершении марш-броска на 20 км в полной экипировке с отягощением.

конкурс

Фото: пресс-служба Минобороны РК

По итогам конкурса среди женщин-военнослужащих младший сержант Назира Альбосынова стала абсолютным победителем. В общем рейтинге среди мужчин и женщин она показала шестой результат!

конкурс

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Высокий уровень подготовки продемонстрировал и сержант 3 класса Ермек Зайлаги. Он победил в марш-броске на 20 км, в выполнении нормативов по РХБЗ и медицинской подготовке. В общем зачете среди всех участников казахстанец занял восьмое место.

военные

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Организаторы конкурса признали высокий уровень подготовки казахстанских военнослужащих, достойно прошедших сложные испытания на силу, ловкость и выносливость.

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