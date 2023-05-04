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В Казахстане утвердили правила предоставления информации о доходах цифровых майнеров

Утверждены правила предоставления информации о доходах цифровых майнеров Фото: pixabay
МЦРИАП приказом от 26 апреля 2023 года утвердило Правила представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов для их налогообложения

Сведения о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов предоставляется для определения совокупного годового дохода с целью налогообложения.

Предусматривается, что цифровой майнинговый пул распределяет между цифровыми майнерами цифровые активы, полученные в результате их совместной деятельности.

При этом ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло распределение цифровых активов представляет уполномоченным органам, в том числе налоговым заявление и сведения о доходах цифровых майнеров за соответствующий календарный месяц посредством информационной системы.

При изменении сведений о доходах цифровой майнинговый пул предоставляет заявление и измененные сведения уполномоченным органам в течение 10 рабочих дней со дня их изменения.

Уполномоченные органы в течение 2-х рабочих дней с момента регистрации заявления и сведений проверяет их полноту.

В случае выявления уполномоченными органами фактов непредставления, несвоевременного, недостоверного или неполного представления сведений цифровым майнинговым пулом в течение 5 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений направляется уведомление о выявленных нарушениях.

Приказ вводится в действие с 3 июля 2023 года.

 


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