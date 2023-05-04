С 14 мая меняются правила работы рынков

Постановлением правительства от 28 апреля 2023 года в новой редакции утверждены "Правила организации деятельности торговых рынков, требования к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка", сообщает Zakon.kz.

Согласно принятым правилам, торговля в виде оптовой и розничной продажи товаров, а также оказание услуг на торговом рынке осуществляются через стационарные и нестационарные торговые объекты, расположенные на территории торгового рынка согласно схеме торгового рынка и на основании договоров аренды, заключенных посредством информационной системы уполномоченного органа.

Специализация и зонирование территории торгового рынка по товарно-отраслевому признаку, а также тип торгового рынка в зависимости от объема и характера осуществляемых на торговом рынке сделок определяются собственником (владельцем) торгового рынка в соответствии с законодательством РК и утвержденным регламентом работы торгового рынка.

Как и ранее, торговые рынки классифицируются:

1) по товарной специализации:

продовольственные − по реализации продовольственных товаров;

непродовольственные − по реализации промышленных товаров, бытовой техники;

2) в зависимости от реализуемых товаров:

специализированные;

универсальные;

3) по объемам сделок и способам их осуществления:

розничные;

оптовые.

В непродовольственных торговых залах при продаже вещей (одежда, обувь) должны быть созданы условия для их примерки, а для сложно-технических и других товаров, требующих проверки исправности, – условия для ее проведения.

Обязанности администрации торгового рынка

Администрация торгового рынка организовывает:

работу торгового рынка и условия для его функционирования; своевременную уборку и благоустройство территории торгового рынка; проведение не менее одного раза в месяц санитарного дня на территории и объектах торгового рынка в соответствии с графиком; сервисное обслуживание объектов и мест торговли на территории торгового рынка в части энерго-, водо-, теплоснабжения и устойчивое соединение с Интернетом, а также обеспечение исправным торговым инвентарем и контрольными весами, соответствующими условиями их эксплуатации; принятие мер по поддержанию общественного порядка, пожарной безопасности, организации сторожевой охраны; размещение вывески (на государственном и русском языках) при входе на территорию торгового рынка (с указанием типа рынка, специализации, названия, режима работы, номеров телефонов администрации торгового рынка; работу по оказанию услуг согласно утвержденному перечню дополнительных услуг и по установленным тарифам; деятельность субъектов и объектов торгового рынка согласно заключенным договорам аренды торговых объектов, торговых мест посредством информационной системы уполномоченного органа; работу по предоставлению льгот отдельным категориям граждан по оказываемым услугам администрацией торгового рынка согласно решению собственника торгового рынка, в том числе в случаях, предусмотренных законодательством РК; предоставление служебных помещений для размещения негосударственных охранных организаций и пожарной безопасности, органам ветеринарного надзора и другим на договорной основе через информационную систему уполномоченного органа; уведомление не менее чем за месяц субъектов торгового рынка об утверждении перечня дополнительных услуг в информационной системе уполномоченного органа; информирование продавцов, реализующих социально значимые продовольственные товары, о размере предельно допустимых розничных цен на СЗПТ на торговых рынках; установку схем размещения объектов торгового рынка для его субъектов и покупателей; работу по своевременному и полному внесению сведений в информационную систему уполномоченного органа; представление в информационную систему уполномоченного органа один раз в год информации о торгующих (арендаторах) на торговом рынке, сведения о товарах, реализуемых на торговом рынке; работу по рассмотрению замечаний и предложений от арендаторов, полученных через QR-код в информационной системе уполномоченного органа, для последующего принятия мер по их устранению и предоставлению результатов рассмотрения заявителю в установленные регламентом работы торгового рынка сроки посредством информационной системы уполномоченного органа; мониторинг соответствия продавцов (арендаторов) и занимаемых ими торговых объектов и (или) торговых мест требованиям, установленным настоящими Правилами и регламентом работы торгового рынка, и размещение итогов мониторинга в информационной системе уполномоченного органа; размещение QR-кода на каждом арендованном торговом месте для возможности арендаторам оставлять предложения, жалобы и обращения к руководству торгового рынка.

Регламент торгового рынка и перечень дополнительных услуг

Регламент работы торгового рынка и перечень дополнительных услуг размещаются в информационной системе уполномоченного органа не позднее 25 января. Изменения и дополнения в регламент вносятся администрацией рынка по решению его собственника.

Регламент работы торгового рынка включает в себя:

полное и сокращенное (при его наличии), в том числе фирменное наименование, организационно-правовую форму юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер; идентификационный номер налогоплательщика; специализацию торгового рынка; схему торгового рынка; схему эвакуации при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций; перечень отдельных категорий граждан, которым предоставлено право внеочередного обслуживания или других льгот на торговом рынке; порядок и условия предоставления торговых мест, оказания услуг, их характеристики, размеры стоимости за их предоставление; условия договора аренды (пользования), в том числе порядок и основания для его расторжения; порядок тарифообразования на услуги по предоставлению в аренду торговых мест, содержащий описание основных затрат, включаемых в данный тариф, сроки и порядок внесения изменений в тариф.

Перечень дополнительных услуг должен содержать все услуги, которые оказываются администрацией торгового рынка. В него входит:

наименование услуг;

стоимость услуг;

описание характера оказываемых услуг и их количественные показатели.

Обязанности продавцов

Продавцы на торговом рынке должны:

обозначить места выкладки товаров отечественного товаропроизводителя специальной вывеской или надписью "Сделано в Казахстане", которую допускается устанавливать для нескольких товаров отечественных товаропроизводителей, расположенных рядом; соблюдать установленные законодательством РК обязательные требования при осуществлении торговой деятельности, а также утвержденный регламент работы торгового рынка; декларировать в информационной системе уполномоченного органа наличие необходимых документов по безопасности продаваемых товаров; направлять замечания и предложения через QR-код в информационную систему уполномоченного органа в адрес администрации торгового рынка и (или) уполномоченного государственного органа для последующего принятия мер по их устранению и предоставлению результатов рассмотрения заявителю в установленные законодательством РК или регламентом работы торгового рынка сроки через информационную систему уполномоченного органа; при осуществлении торговой деятельности, продажи товаров оптом и в розницу, в том числе услуг, соблюдать кассовый режим и оформление документов в соответствии с налоговым и гражданским законодательством РК.

Коммунальный рынок

Отдельно правилами регламентирована деятельность коммунальных рынков.

Так, говорится, что коммунальный рынок выполняет социально значимые задачи по вопросам поддержки местных товаропроизводителей, оказания социальной поддержки социально уязвимым слоям населения путем:

установления минимальных цен на социально значимые продовольственные товары;

предоставления услуг отдельным категориям граждан, которым законодательно предоставлено право внеочередного обслуживания или других льгот согласно регламенту работы торгового рынка;

предоставления без взимания платы торговых мест гражданам, реализующим продукцию с собственного подсобного хозяйства.

На коммунальном рынке для реализации продовольственных товаров отводится не менее 70% торговых мест, из них не менее 10% торговых мест предоставляется непосредственно сельскохозяйственным товаропроизводителям для реализации собственной продукции.

При этом определение конкретного количества торговых мест для реализации продовольственных товаров и торговых мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется администрацией коммунального рынка по согласованию с акиматом.

Администрация коммунального рынка:

по согласованию с акиматами области, города, района на еженедельной основе устанавливает рекомендуемые розничные цены на продовольственные товары, реализуемые на коммунальном рынке;

по согласованию с акиматами области, города, района на ежегодной основе устанавливает фиксированные тарифы по всем видам предоставляемых услуг (аренда торговых площадей, хранение, складирование, сортировка и расфасовка товаров, а также въезд и стоянка грузового и легкового автотранспорта) с возможностью корректировки не чаще одного раза в год;

располагает на входе в торговый рынок информационный стенд о текущих розничных ценах на социально значимые продовольственные товары согласно перечню СЗПТ.

Договор аренды торгового места

Также правила устанавливают требования к оформлению договора аренды торговых мест.

Договор о предоставлении в аренду (пользование) торговых объектов и (или) торговых мест в информационной системе уполномоченного органа должен содержать следующие сведения:

для физического лица – фамилию, имя и отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о государственной регистрации ИП; для юридического лица – полное и сокращенное (при его наличии), в том числе фирменное наименование арендатора, организационно-правовую форму юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер; идентификационный номер физического или юридического лица; срок предоставления торгового места и цели его использования; условия изменения, расторжения договора.

Постановление правительства РК от 28 апреля 2023 года вводится в действие 14 мая 2023 года.