Токаев рассказал об историческом для Казахстана и Таджикистана документе

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон 4 мая 2023 года подписали исторический для Казахстана и Таджикистана документ – Декларацию о союзническом взаимодействии, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил, что документ в полной мере отвечает коренным интересам наших народов и отражает обоюдное стремление к дальнейшему сближению.

"Декларация включает конкретные меры, направленные на активизацию политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных контактов. В этой связи хотел бы выразить огромную благодарность лидеру братского Таджикистана, уважаемому Эмомали Шариповичу Рахмону за его колоссальный труд и вклад в углубление и всестороннее развитие казахско-таджикских отношений. Я высоко оцениваю результаты прошедших переговоров, они носили доверительный и дружеский характер и несомненно стали крупной вехой в сотрудничестве двух стран. Итоги визита вновь подтвердили особый характер и большие перспективы сотрудничества между нашими странами. Приоритетной задачей определено укрепление торгово-экономического взаимодействия. Благодаря совместным усилиям в прошлом году двусторонний товарооборот составил 1,4 млрд долларов". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, казахстанские производители готовы уже сейчас увеличить свой экспорт в Таджикистан по 60 товарным позициям на общую сумму свыше 140 млн долларов. К примеру, Казахстан может нарастить поставки в Таджикистан широкой линейки товаров от продовольствия до железнодорожных комплектующих и подвижных составов.

"Перспективные контракты могут быть заключены по линии компании KazakhExport, услуги которой широко востребованы в странах СНГ. Уверен, таджикский бизнес также обладает большими резервами для наращивания экспорта своей продукции в Казахстане". Касым-Жомарт Токаев

Президенты отметили огромный потенциал для развития промышленной кооперации и наметили запуск совместных проектов, которые станут новыми точками роста экономики двух стран. Большие возможности для углубления двустороннего взаимодействия отметил Токаев и в энергетике, и машиностроении. Казахстанско-таджикский бизнес-форум и заседание делового совета, состоявшиеся накануне, подтвердили заинтересованность предпринимателей в налаживании взаимовыгодных контактов в этих сферах. В частности, в ходе бизнес-форума были подписаны контракты на сумму 1 млрд 800 млн долларов.

"Пользуясь случаем, хотел бы подтвердить свое участие в предстоящем в Душанбе саммите лидеров стран региона и выразить благодарность уважаемому президенту Таджикистана за соответствующее приглашение". Касым-Жомарт Токаев

В позитивном ключе, как отметил глава государства, рассмотрена жизненно важная для всего региона водная тема. Еще раз подтверждена схожесть подходов в использовании водных ресурсов, трансграничных рек Центральной Азии, а также необходимость укрепления конструктивного сотрудничества и поиска взаимоприемлемых решений.

"Особая роль в этом отводится международному фонду "Спасение Арала". Казахстан высоко оценивает усилия таджикского председательства в этом фонде. И желаем таджикским друзьям успешного проведения предстоящего саммита международного фонда "Спасение Арала" в сентябре этого года. С моей стороны также высказана благодарность таджикской стороне за неизменную поддержку Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии". Касым-Жомарт Токаев

Эмомали Рахмон среди приоритетных обозначил добывающую и металлургическую отрасли, сферы легкой и пищевой промышленность, машиностроение и фармацевтика. Он добавил, что пригласил казахстанскую сторону к освоению таджикских перспективных нефтегазоносных площадей.

"Также взаимовыгодным считаем сотрудничество в направлении развития цифровизации и искусственного интеллекта, банковского дела и финансовых рынков. В культурно-гуманитарном направлении таджикская сторона считает актуальным дальнейшее расширение культурного обмена и контакта между научными заведениями и вузами двух стран. Отмечу реализацию достигнутых ранее договоренностей о расширении сотрудничества в сфере образования, в частности, увеличение образовательных квот на взаимной основе". Эмомали Рахмон

Казахстан, по его словам, продолжает играть конструктивную роль в решении актуальных вопросов в международной и региональной повестке.

"Таджикистан всегда чувствует братское плечо и постоянную поддержку Казахстана, за что мы благодарны братской стране. Не секрет, что Казахстан является одним из главных экспортеров продовольственной пшеницы Таджикистана. Поэтому урожайность в стране для нас так же важна, как и для Казахстана. В целом, сегодня мы достигли более тесного взаимодействия между нашими странами. В завершении хотел бы еще раз выразить вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, и в вашем лице братскому народу Казахстана искреннюю благодарность за теплый прием. С большим удовольствием приглашаю вас посетить Республику Таджикистан с визитом в любое удобное для вас время". Эмомали Рахмон

Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 4 мая 2023 года в Акорде. Президент Казахстана отметил, что придает большое значение этому визиту и квалифицирует его как исторический.