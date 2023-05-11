Блог в помощь: почему хотят ужесточить наказание для блогеров в Казахстане

Серьезный резонанс в обществе получило предложение депутата Мажилиса Анаса Баккожаева усилить ответственность блогеров за распространяемую ими информацию. Zakon.kz решил изучить детально тему и понять, чем недоволен народный избранник и почему в стране еще нужно ужесточить закон.

На первый взгляд кажется, что его требования излишни, ведь в уголовном законодательстве предусмотрено наказание за распространение заведомо ложной информации, и за клевету. Но как показывает практика, многих это не останавливает.

Громкое заявление депутат Анас Баккожаев сделал еще 3 мая. Мотивируя свое предложение тем, что блогеры не проверяют достоверность информации, не отказываются оклеветать кого-либо, шантажом зарабатывают деньги, тем самым нарушают благополучие страны и угрожают ее безопасности.



Тогда же он заявил, что блогеры не несут ответственности за свои слова и поступки и в этой связи призвал ужесточить наказание в сфере информации для блогеров, вайнеров и инфоцыган.

Однако сами блогеры не видят в этом острой необходимости. По их словам, вся их деятельность регулируются уже действующими в стране законами.

"На мой взгляд, ужесточать ничего не надо, просто потому, что действующих законов, которые есть на сегодня, их вполне достаточно. Если у кого-то есть с этим проблемы, пожалуйста, есть возможность подать в суд. Есть нормы о защите репутации, о клевете, есть очень много законов под которые «причесывают» всех наших журналистов, периодически. Я думаю, что этих норм вполне достаточно. Что значит усилить ответственность? Как будто действующего Уголовного кодекса не достаточно". Казахстанский блогер Алишер Еликбаев

Блогер, а по совместительству сопредседатель партии Respublica Бейбит Алибеков считает, что данный запрос не подкреплен ни статистикой, ни какими-то реальными фактами.



Однако чтобы понять суть депутатского запроса, достаточно вспомнить громкие скандалы с блогерами.



Так, летом 2021 года на блогера Алию Байтугаеву, более известную как "Супермамасита" пожаловались не только казахстанцы, но и иностранцы: их не устроили платные обучающие курсы, которые в итоге не оправдали их надежд.

В дело вмешалась алматинская полиция: тогда занимавший пост замглавы ДП Рустам Абдрахманов заявил, что к ним обратилось несколько человек с просьбой проверить блогера и принять в отношении нее соответствующие меры. Правда, к реальной ответственности "Супермамаситу" так и не привлекли. А в народе таких людей сейчас называют просто "инфоцыганами". Они продают свои услуги через соцсети и неплохо зарабатывают на этом.

В поле зрение стражей порядка также попал еще один блогер Серик Тлеулесов, более известный под псевдонимом "Суперпапа", которого в 2019 году обвинили в рекламе наркотических средств.

А в 2020 году в Комитете финмониторинга раскрыли факт проведения заведомо без выигрышной мошеннической лотереи, проводимой в социальных сетях, с участием певца Ернара Айдара. Было даже начато досудебное расследование по статье 190 части 2 пункта 1 УК РК "Мошенничество группой лиц по предварительному сговору". Но певец заявил, что сам стал жертвой обмана, и как и в предыдущих случаях он не понес реального наказания.

В том же году на всю страну прогремел скандал с экс-депутатом Мажилиса – блогером Танирбергеном Бердонгаровым, который в своем личном YouTube-канале распространил личные данные потерпевшей девушки, а также выразил позицию родителей парней-проводников, которые на тот момент проходили по громкому делу об изнасиловании в пассажирском поезде "Тальго". И это, пожалуй, единичный пример, когда все-таки блогера призвали к ответу.

"Я надеюсь, больше таких эксцессов не будет, это послужит уроком для многих блогеров, которые пытаются как-то освещать такие уголовные процессы. Я счастлива", – написала тогда на своей странице в Facebook активистка движения "НеМолчи.kz" Дина Тансари.

Журналист, медиа-эксперт, директор ОФ "Правовой медиа центр" Диана Окремова говорит, что по всем статьям уголовного и административного кодексов, будь то "Распространение заведомо ложной информации" или "Клевета", "Оскорбление" или "Разжигание розни", можно создавать прецеденты.



Единственное, здесь, по ее словам, многие зависит от того, насколько эффективно будут работать правоохранительные органы.

"Я думаю, чтобы для того, чтобы как-то блогеры задумались о своих действиях, нашим правоохранительным органам нужно привлечь их к ответственности и показать, что закон может работать. Никаких дополнительных законов о блогерах вводить не нужно, потому что все необходимые нормы в законе уже имеются. Думаю, сегодня наши органы обладают всеми необходимым арсеналом для того, чтобы блогера привлечь к ответственности", – считает эксперт.

Руководитель юридической службы Media Qoldau, соучредитель ОФ "Правовой медиа-центр" Гульмира Биржанова уверена в том, что эти статьи уголовного, гражданского и административных кодексов действуют для всех одинаково и что "нет какой-то специальной ответственности для блогеров". Она советует в случае нарушения прав, обращаться в суд либо правоохранительные органы.

"Там вам не скажут: "Нет, это блогер и на них они не распространяются", – заявила спикер.

Диана Окремова указала также на необходимость повышения медиаграмотности и медиагигиены населения, чтобы люди не верили организаторам финансовых пирамид и прочим мошенникам.

Ранее в министерстве информации и общественного развития РК сообщили, что блогеры несут ответственность за распространение изображения наравне со СМИ.