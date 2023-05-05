Государственная поддержка для отечественных производителей

Порядка 320 представителей микро-, малого и среднего бизнеса со всей страны представили отечественные товары и услуги на VII ежегодной масштабной выставке "ULTTYQ ÓNIM", сообщает Zakon.kz.

С 5 по 7 мая в Центре делового сотрудничества "Атакент", проходит седьмая ежегодная выставка отечественных производителей "ULTTYQ ÓNIM", организатором которой выступает АО "Фонд развития предпринимательства "Даму". Мероприятие проходит при поддержке акимата города Алматы.



Сегодня свою линейку товаров представили предприятия производящие продукты питания, одежду и обувь, мебель, строительные материалы, оборудование для машиностроения, продукты химической промышленности и многое другое.

В открытии масштабной выставки принял участие заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев. Обращаясь с приветственным словом Ерулан Кенжебекович отметил, что развитие предпринимательства является приоритетом, а также важнейшим фактором устойчивости развития национальной экономики.

"С апреля прошлого года реализуется Концепция развития малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан до 2030 года. Стратегической целью является увеличение доли МСП в ВВП до 35% к 2025 году и до 40% к 2030 году. Достижение поставленных целей реально при создании условий и возможностей для граждан по самореализации в качестве предпринимателя. Для этого принимаются всесторонние меры по открытию и развитию бизнеса. В рамках Национального проекта осуществляется субсидирование процентных ставок, гарантирование кредитов, а также благодаря другим программам выдаются льготные займы и оказываются другие меры поддержки. Проводником государственной политики в данной области является АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", как надежный партнер для бизнеса. В целом за эти годы доля предпринимательства в ВВП увеличилась, что является одним из результатов совместной работы", - сказал заместитель премьер-министра.

Также в церемонии открытия выставки приняли участие аким города Алматы Ерболат Досаев, председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Канат Шарлапаев, председатель правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Гаухар Бурибаева, депутаты Мажилиса Парламента РК, председатели банков второго уровня, предприниматели. Спонсорами мероприятия выступили: АО "Народный банк Казахстана", АО "Банк ЦентрКредит", АО "Евразийский банк", АО "ForteBank", АО "Банк "Bank RBK", АО "Bereke Bank", а также микрокредитная организация "KMF".

Выступая перед собравшимися аким города Алматы Ерболат Досаев пояснил, что проведение данного масштабного мероприятия, ежегодной выставки отечественных производителей "Ulttyq Ónim" – важное событие для Алматы и страны в целом.

"Алматы – признанный центр бизнеса и капитала. Сегодня малый и средний бизнес формирует 57,5% городской экономики, обеспечивая 87% (868,5 тыс. из 998 тыс. в 2022 году) городской занятости. За 2022 год объем выпуска продукции субъектами МСБ составил 15,7 трлн. тенге с ростом на 31,1%. Благодаря предпринимательской инициативе МСБ сегодня город обеспечивает почти пятую часть экономики страны (18,5% в 2022 году) и четверть доходов государственного бюджета Казахстана. С начала текущего года в мегаполисе отмечается значительный рост деловой активности. За первый квартал текущего года по уровню индекса деловой активности (57,9%) Алматы занял первое место среди регионов Казахстана", - выступил Ерболат Досаев.

В свою очередь председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Канат Шарлапаев заверил, что данная выставка стала уникальной площадкой для презентации отечественными производителями своей продукции.

"Предприниматели – участники выставки добились хороших результатов и реализуют свою продукцию на внешнем рынке. Это признак большой силы для дальнейшего развития экономики Казахстана. В настоящее время у каждого гражданина страны есть все возможности для начала собственного дела. Меры государственной поддержки доступны каждому казахстанцу. Поддержим отечественную продукцию и внесем свой вклад в развитие нашей страны вместе!" - подчеркнул К. Шарлапаев.

Как отметила председатель правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Гаухар Бурибаева, ежегодная выставка отечественных производителей "ULTTYQ ÓNIM" проводится с 2015 года. До этого мероприятие ежегодно проходило в Астане. В 2022 году в ней приняли участие около 350 предпринимателей, посетили мероприятие порядка 20 тыс. человек.

"За весь период реализации госпрограмм Фондом "Даму" было поддержано более 187,5 тыс. проектов предпринимателей во всех регионах Республики Казахстан, на общую сумму кредитов 10,9 трлн тенге. Мерами господдержки при участии Фонда "Даму" в 2022 году были охвачены более 50,5 тыс. проектов на сумму кредитов свыше 1,5 трлн тенге", - сообщила председатель правления.

Проекты, поддержанные Фондом "Даму", реализуются в различных отраслях экономики. Деятельность этих проектов способствует импортозамещению, созданию новых рабочих мест, а также повышению экспортного потенциала страны.

Например, среди поддержанных проектов есть ТОО "Зерде-Керамика Актобе", производящее керамогранит, компания обеспечивает внутренний рынок и экспортирует свою продукцию в Россию, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан; ТОО "Прима Кус" – крупный птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлеров; предприятие "Eira med", занимающееся производством емкостей для хранения крови; ТОО "ПК "Аврора" ориентировано на производство моющих средств и многие другие.

Предприниматели, чьи товары представлены на выставке, имеют возможность найти новых потенциальных заказчиков, укрепить существующие связи и обрести деловых партнеров. Участие в выставке для многих предприятий является очередным способом стать "узнаваемыми" путем популяризации своей продукции или услуги, а также это общение людей из одной отрасли, новые знакомства и идеи. Кроме бизнеса, участие в выставке позволяет узнать больше о потребителях и их ожиданиях, получить мгновенную обратную связь о продукции, и что немаловажно, познакомиться поближе с производителями аналогичной продукции.

Выставка продлится включительно по 7 мая. В эти дни для предпринимателей будут организованы деловые переговоры, мастер-классы и тренинги в сферах маркетинга, человеческих ресурсов, бережливого производства от казахстанских экспертов. А посетители получат возможность:

воочию увидеть, попробовать и купить товары казахстанских производителей; ознакомиться с новинками;

полюбоваться показом мод казахстанских дизайнеров; принять участие в конкурсе-дегустации "Халық Таңдауы";

попытать счастье в розыгрыше ценных призов от компаний-участниц и многое другое.

По словам организаторов, мероприятие окажет положительный мультипликативный эффект и даст новый толчок дальнейшему развитию микро-, малого и среднего бизнеса, который обеспечит спрос не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.