Топ-5 уловок мошенников: как не дать вытащить деньги из вашего кармана

Если вы где-то засветили свои данные – покупая товар, играя на бирже, будьте уверены, вы уже под пристальным наблюдением мошенников. Как им противостоять – в материале Zakon.kz.

Вы никогда не задумывались о том, откуда мошенники берут ваш номер телефона, знают некоторые ваши данные? Можно, конечно, подозревать, что во всем виноват слив базы данных. Но быть может и другой вариант – вы сами засветили свои данные, делая покупки в интернете, пользуясь онлайн переводами через непроверенные сервисы или пытались торговать на бирже, связавшись с брокерами-мошенниками. Вариантов может быть множество, результат один – пустой счет.

Приведем в пример пять уловок мошенников, и как следует на это реагировать.

1. Фишинг и что делать, если вы попались на удочку мошенника

Фишинг – от англ. Fishing/рыбалка. Данный термин появился для обозначения схемы, в результате которой путем обмана становятся доступными реквизиты банковской карты и ПИН-код. Мошенники отправляют на ваш номер sms-сообщение о блокировании карты, а также рекомендацию перезвонить на номер мобильного телефона с целью получения инструкций по разблокированию карты.

Далее события могут развиваться по следующим схемам:

• звонок окажется платным и с вас спишут деньги;

• или вы попадете на "сотрудника банка", который попытается вытянуть у вас полную информацию о карте, включая CVC и код подтверждения из СМС.

К слову, иногда мошенники пользуются программами, которые имитируют настоящие номера банка.

Рекомендация:

• если раздался звонок: разговаривайте спокойно, не волнуйтесь. Помните, что банк вам точно звонить не будет. Лучше всего вежливо поблагодарить мошенника, а потом перезвонить по горячей линии вашего банка и выяснить все детали. Можно сходить в отделение банка и уточнить детали у менеджера.

• если вы совершили ошибку и назвали мошеннику все свои данные, а теперь наблюдаете, как с вашего счета уходят деньги, моментально заблокируйте карту/счет и отправляйтесь в отделение банка писать заявление о мошенничестве.

2. Фишинговое письмо и как на это реагировать

Бывает так, что вы получили фишинговое письмо. Причем в нем указан сервис отправителя, дата и время. А также говорится, что "некоторые базы данных были взломаны хакерами, и к примеру, Visa установила новую систему безопасности".

Также в письме мошенников может следовать указание к действию. К примеру:

"Вам следует проверить Ваш остаток, и в случае обнаружения подозрительных транзакций обратиться в Ваш банк-эмитент. Если Вы не обнаружите подозрительных транзакций, это не означает, что данные карты не потеряны и не могут быть использованы. Возможно, Ваш банк-эмитент еще не обновил информацию. Поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам посетить наш Интернет-сайт и обновить Ваши данные, иначе мы не сможем гарантировать Вам возврат украденных денежных средств. Спасибо за внимание. Нажмите сюда для обновления Ваших данных".

Рекомендация:

Ни в коем случае не переходите по указанной ссылке. Лучше наберите горячий номер вашего банка и выясните детали. На крайний случай зайдите в интернет-банкинге на свою страницу пользователя или на сайт вашего банка. Если что-то действительно произошло в банке, там будет сообщение для клиентов.

3. Телефонный развод – как отвечать мошенникам

Наверняка многие казахстанские пользователи сотовой связи сталкивались со звонками мошенников, которые представляясь сотрудником полиции, сообщали, что им удалось арестовать некую или некого человека, который использовал ваши банковские данные и удостоверения личности.

Рекомендация:

Не верьте мошенникам. Обратите внимание на их манеру говорить, на акцент (как правило, иностранные мошенники неправильно выговаривают казахские слова, к примеру, вместо тенге они говорят – тэнгэ и пр.). К тому же, если вы соблюдаете спокойствие с непринужденно разговариваете со звонящим, то абонент с другой стороны начинает нервничать. Выясняйте детали: откуда звонит мошенник, как его зовут, зафиксируйте номер телефона. Еще раз спросите его о том, что он говорил. А потом можете написать заявление в службу банка, с указанием номер телефона мошенника, либо обратиться в полицию.

4. Выбейте мошенника из зоны комфорта

Бывает и другой вариант развода "клиента" со стороны мошенников. Недавно журналисту редакции позвонили мошенники, представились сотрудником одного из ведущих банков Казахстана и стали утверждать, что с его счета в настоящее время списываются деньги. На самом же деле никакой кражи денежных средств не происходит, мошенники пытаются заполучить денежные средства путем запугивания и обмана.

Рекомендация:

Выбейте мошенника из зоны комфорта. Только после того, как наш журналист сказал, что он сам является сотрудником службы безопасности банка, мошенники, испугавшись, бросили трубку.

5. Не доверяйте "ближнему"

Следует помнить, что любая мошенническая схема всегда основана на спекуляции нашими страхами. И тут мошенники стараются сделать все, чтобы втереться к вам в доверие, – это одна из самых распространенных форм мошенничества.

К примеру, вы продаете квартиру или авто, или какое-то другое имущество, и тут к вам поступает звонок от якобы "потенциального покупателя". После чего "потенциальный покупатель" предлагает удобную форму оплаты в виде пополнения банковской карты, для чего просит сообщить ему такие данные банковской карты: номер карты, срок действия, проверочный код, а также дополнительный секретный код, направляемый банком в SMS-сообщении на мобильный телефон клиента при совершении клиентом операции в сети Интернет. Но, получив данную информацию, "потенциальный покупатель" совершает не операцию пополнения карточного счета клиента, а операцию по переводу/списанию денежных средств с карты держателя.

Рекомендация:

Не верьте мошенникам. Даже если вы думаете, что звонящий – ваш потенциальный покупатель, то ни в коем случае никому не следует называть CVC и тем более код из СМС, для перевода нужен только 16- или 18-значный номер. Если вы все же повелись на удочку мошенников и сообщили им все данные, срочно звоните в банк и блокируйте карту.

В заключение стоит напомнить, что в последнее время мошенники часто позиционируют себя сотрудниками компаний, связанными с инвестиционной деятельностью. Данные группы создают сайты и мобильные приложения, содержащие рекламные ролики, описывающие несуществующие программы финансового развития, а также простые способы быстрого заработка на биржевой торговле. Подобные ресурсы активно продвигаются посредством рекламы в социальных сетях на Youtube.

"На таких мошеннических сайтах содержится ложная информация от известных личностей, поддельные лицензии и другие правоустанавливающие документы. Также в целях усиления эффекта и повышения доверия пользователей, на подобных ресурсах могут быть расположены калькуляторы прогнозируемого дохода от инвестиций", – предупреждает Нацбанк РК.

К примеру, в некоторых выявленных мошеннических схемах при регистрации на сайте для заработка на биржевой торговле необходимо внести денежные средства. После чего пользователю отправляется сертификат активации торгового счета якобы от имени Национального банка. При этом на сертификате содержится логотип Нацбанка, информация о лжеработниках банка, включая поддельные подписи и печати.

"Учитывая вышеизложенное, Национальный банк доводит до вашего сведения, что подобные ресурсы имеют явные признаки мошеннической деятельности, поскольку: Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок. Нацбанк не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на государственных запасах. На этих ресурсах содержится информация, ложно гарантирующая высокую прибыль за короткий период времени, а также отсутствует контактная информация", – сообщает Нацбанк РК.

Подводя итог, еще раз напомним, если вы или ваши родные столкнулись с мошенническими схемами, следует немедленно обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательств по факту мошенничества. А для получения консультаций можно обратиться в Контакт-центр Национального банка по номеру 1477.