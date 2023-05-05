Заморозки, гроза и шквал ожидаются в ряде областей Казахстана

В 12 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 6 мая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Жетысуской области ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с, днем в районе Жаланашколя 28 м/с. В Талдыкоргане ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер южный, юго-восточный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на юге области на поверхности почвы сохраняются заморозки -2°. В центральной части области сохраняется высокая пожарная опасность.



В Улытауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, ночью на юге области, днем на большей части порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы сохраняются заморозки -3°. В Жезказгане днем ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 18 м/с.



Днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.



Днем на юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.



В центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, ночью на большей части области 15-20, в центре, на востоке области порывы 23-28 м/с, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15-20, ночью порывы 23 м/с.



Днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области – пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Шымкенте во второй половине дня ожидается гроза. Ветер восточный, порывы 15-20, ночью временами 23 м/с. В Туркестане ожидается ветер восточный, порывы 15-20, ночью временами 23 м/с.



Днем на западе, юге, в центре Абайской области ожидается ветер северо-западный, северный 15-20 м/с.



Ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки -2°.



Ночью и утром на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.



Днем на юге Актюбинской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°.

На севере Жамбылской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, утром и днем на северо-востоке области временами 30 м/с и более. В Таразе ветер северо-восточный 15-20, ночью порывы 25 м/с.