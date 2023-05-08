Сирия возвращается: Лига арабских государств возобновила членство этой страны

На специальном заседании в Каире представители Лиги арабских государств проголосовали за возвращение Сирии в организацию, сообщает Zakon.kz

По информации Euronews членство Сирии было приостановлено 12 лет назад из-за жестокого подавления оппозиции, что привело к гражданской войне. Сейчас ЛАГ предпочла путь дипломатии.

По информации DW, в МИД Сирии отметили, что арабские государства должны придерживаться "эффективного подхода, основанного на взаимном уважении". В ведомстве также подчеркнули "важность совместной работы и диалога для решения проблем, стоящих перед арабскими странами".

Главы МИД стран ЛАГ отметили "стремление начать играть ведущую роль в усилиях по урегулированию" кризиса в Сирии, его "гуманитарных и политических последствий, а также последствий для безопасности", добавив, что гуманитарная помощь должна предоставляться "всем нуждающимся". Они также договорились сформировать министерский комитет для продолжения "прямого диалога с сирийским правительством с целью достижения всеобъемлющего решения".

Как отмечается от Сирии ждут возобновления переговоров с оппозицией о новой конституции и подготовят почву для выборов. Кроме того, правительство должно разрешить возвращение беженцев, обеспечить предоставление гуманитарной помощи и пресечь контрабанду наркотиков в соседние страны. Арабские страны хотят предоставить финансовую поддержку для восстановления в Сирии и убедить союзные государства вывести войска из этой страны.