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ЦАХАЛ наносит удар: израильтяне разбомбили объекты "Исламского джихада"

ЦАХАЛ наносит удар: израильтяне разбомбили объекты "Исламского джихада" Фото: Twitter.com/IDF
В Армии обороны Израиля сообщили о ночном обстреле объектов радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, передает Zakon.kz

Атака произошла в ночь на вторник. А сейчас ЦАХАЛ в Twitter объявила о начале операции "Щит и стрела". 

Палестинская сторона сообщила о девяти погибших и нескольких пострадавших в результате атаки.

А совсем недавно появилась информация о том, что израильтяне напали на Халила Бахитини, старшего оперативного офицера террористической организации "Исламский джихад". Он представлял собой непосредственную угрозу безопасности израильского гражданского населения.

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