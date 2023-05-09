ЦАХАЛ наносит удар: израильтяне разбомбили объекты "Исламского джихада"

В Армии обороны Израиля сообщили о ночном обстреле объектов радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, передает Zakon.kz

Атака произошла в ночь на вторник. А сейчас ЦАХАЛ в Twitter объявила о начале операции "Щит и стрела".

Палестинская сторона сообщила о девяти погибших и нескольких пострадавших в результате атаки.

А совсем недавно появилась информация о том, что израильтяне напали на Халила Бахитини, старшего оперативного офицера террористической организации "Исламский джихад". Он представлял собой непосредственную угрозу безопасности израильского гражданского населения.