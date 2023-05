ЦАХАЛ наносит удар: израильтяне разбомбили объекты "Исламского джихада"

Атака произошла в ночь на вторник. А сейчас ЦАХАЛ в Twitter объявила о начале операции "Щит и стрела".

Палестинская сторона сообщила о девяти погибших и нескольких пострадавших в результате атаки.

А совсем недавно появилась информация о том, что израильтяне напали на Халила Бахитини, старшего оперативного офицера террористической организации "Исламский джихад". Он представлял собой непосредственную угрозу безопасности израильского гражданского населения.

BREAKING: We just targeted Khalil Bahitini, the senior operational officer of the Islamic Jihad terrorist organization. He was an imminent threat to the security of Israeli civilians. pic.twitter.com/yTG1cvlUtK