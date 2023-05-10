В Казахстане разработали правила легализации автомобилей-конструкторов

Подготовлен проект постановления правительства "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и проведения оценки их соответствия", сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на единичные транспортные средства категорий М1 (в том числе с правосторонним расположением руля), ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года казахстанцами из стран, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза.

Для проведения оценки соответствия транспортного средства заявителем подается:

заявка на проведение оценки соответствия по утвержденной форме;

копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

копия документа, подтверждающего право владения, или пользования, распоряжения транспортным средством;

документ, подтверждающий ввоз транспортного средства в РК до 1 сентября 2022 года (грузовая таможенная декларация либо страховой полис, полученный до 1 сентября 2022 года в отношении транспортного средства);

для транспортных средств, являющихся результатом индивидуального технического творчества, документ о присвоении идентификационного номера транспортного средства;

общее техническое описание транспортного средства;

доказательственные материалы (при наличии), подтверждающие соответствие транспортных средств, требованиям Правил. Такими материалами является один из следующих документов:

- копии сертификатов на компоненты;

- конструкторская или иная техническая документация, по которой изготавливается продукция;

- чертежи оригинальных деталей и технологические карты их производства либо соответствующая эскизная документация.

Испытательная лаборатория рассматривает заявку и принимает решение о проведении либо отказе в проведении оценки соответствия транспорта в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки.

После чего предоставляет заявителю всю необходимую информацию касательно правил, процедур и требований, связанных с проведением оценки соответствия, а также согласует с заявителем сроки проведения оценки соответствия.

При этом оценке соответствия подвергаются только комплектные транспортные средства.

Испытательная лаборатория в целях идентификации проводит осмотр транспортного средства, в том числе по идентификационному номеру, техническую экспертизу конструкции транспортного средства, испытания и измерения (при необходимости) и по их результатам оформляет протокол технической экспертизы конструкции транспортного средства.

Если транспортное средство относится к типу, на который действует одобрение типа транспортного средства, то свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства РК (БКТС РК) оформляется на основании указанного одобрения типа транспортного средства.

В свидетельстве о безопасности указывается следующая запись: "ТС допускается эксплуатировать только на территории РК".

Как поясняется, реализация документа позволит легализовать казахстанцам до 1 августа 2023 года автотранспорт, ввезенный для собственных нужд в РК до 1 сентября 2022 года.



В частности, предоставляется возможность получить свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства без учета требований в части экологического класса.

По данным Комитета технического регулирования, согласно правилам подлежат освидетельствованию 12 000 автомобилей.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 24 мая.

Ранее сообщалось, что постановлением правительства в Казахстане теперь разрешена легализация автомобилей-конструкторов. За регистрацию автоконструкторов нужно будет заплатить 200 тысяч тенге.