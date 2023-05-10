Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту

Банкомат – удобный круглосуточный посредник между счетом и наличными, но, как и с любой техникой, с ним могут возникнуть неполадки. О чем рассказывают казахстанцы и что делать, если банкомат списал деньги и не выдал наличные или взял наличные, но не записал их на счет, выяснял Zakon.kz.

Деньги вернули через месяц

Сабина Отарбаева хотела оплатить ежемесячный платеж по кредиту. У нее были наличные, и девушка решила совершить операцию через банкомат. Внесла на карту около 60 тысяч тенге, после чего экран банкомата выключился на несколько минут. Чек банкомат не выдал, средства на счету не появились. Оператор по горячей линии банка на вопрос – как вернуть "проглоченные" банкоматом деньги, сообщил, что средства вернут через несколько дней.

"Я была в страшной панике. Эти 60 тысяч я тогда взяла у родителей, лишних денег у меня не было. Я плакала, просила оператора вернуть мне деньги, потому что я и так с опозданием внесла ежемесячный платеж. Но оператор, видимо, был новеньким, не смог нормально меня проконсультировать. Тогда я поехала в отделение банка. Там с ситуацией разобрались. Но деньги мне вернули только через месяц, хотя обещали, что вернут через несколько дней", – рассказала Сабина Отарбаева.

Банкомат "съел" и карту, и деньги

С аналогичной ситуацией столкнулся и Байкожа Асымханов. Мужчина хотел положить на карту 15 тысяч тенге и оплатить коммунальные расходы. Через несколько секунд, поле того как банкомат принял деньги, экран аппарата "замигал", и на нем появилось сообщение, что по техническим причинам проведение операции невозможно. Вместе с деньгами банкомат еще "съел" и банковскую карту. Только в отличие от первого случая банк так и не вернул потерянные деньги.

"Я думал, что деньги в любом случае зачислят. Но нет. Счет на мобильном банке был пустой. Увидел на банкомате номер горячей линии. Оператор рекомендовал приехать в банк и оставить заявление. Я все сделал, как мне сказали. Но средства мне так и не вернули. Я звонил, приезжал в банк, но меня кормили завтраками. Я понимаю, сумма не очень большая и не так обидно. Но вдруг на моем месте был бы человек, у которого это были последние деньги? После этого я в этом банке не обслуживаюсь", – рассказал Байкожа Асымханов.

Банкомат выдал на 5000 тенге больше

А вот Асылым Утегеновой повезло. Банкомат выдал ей на 5000 тенге больше положенной суммы. Девушка решила поступить по совести и вернуть лишнюю сумму.

"Сумма была маленькой, но я не смогла взять эти деньги. Я сразу почему-то начала представлять, что меня за это привлекут к ответственности, будет суд и так далее. В тот день я не смогла заехать в банк, поехала на следующий день, объяснила ситуацию и вернула лишние деньги. Сотрудники банка очень долго смеялись. Но мне тогда было не смешно, а даже чуть-чуть страшно", – рассказывает Асылым Утегенова.

Рекомендации от сотрудников банка: Как вернуть деньги, которые "съел" банкомат?

Если ваши деньги "съел" банкомат, операторы разных казахстанских банков советуют не поддаваться панике, а обращаться непосредственно в отделение вашего банка через официальные каналы связи.

Операторы "горячей линии" Halyk Bank рекомендуют приехать в отделение банка и оставить заявку. Точную сумму, которую "съел" банкомат, по словам оператора, вернут.

"Нужно приехать в банк, оставить заявку по банкоматам терминала. Сумма вернется в течение пяти рабочих дней. Необходимо указать точную сумму, которую "съел" банкомат. В банкомате все фиксируется. Когда сумму "проглатывает" банкомат, все записывается в самой системе. Можно заявку также оставить на нашем официальном сайте", – рассказал оператор Halyk Bank.

Сотрудники "Банка ЦентрКредит" (БЦК) сообщили, что приезжать в банк не нужно. Необходимо только зарегистрировать заявку по ошибке терминала и обратиться на горячую линию банка.

"Нужно в таком случае позвонить на горячую линию и сказать оператору номер терминала. Мы примем заявку на некорректное пополнение счета. Если пополнение было на 60 тысяч тенге, то точную сумму вам вернут, там есть система, она все фиксирует. Если понадобится дополнительная инкассация, то ее проведут. После того, как техническое заключение выйдет, будет пополнение счета. Деньги обычно по регламенту поступают от пяти до 15 рабочих дней", – пояснил менеджер БЦК.

В Kaspi Bank сообщили, что нужно обратиться с проблемой через гид в мобильном банке. По словам оператора, они примут обращение и проведут досмотр.

"Надо либо позвонить на горячую линию и оставить свое обращение, либо написать гиду в мобильном банке, описать подробно проблему и менеджер вам там поможет. Ответ потом вы получите в виде звонка. В банк приходить не нужно. Деньги вернут в течение трех рабочих дней", – рассказал сотрудник Kaspi.

Совет юриста: Если деньги не вернули, можно у банка взыскать материальный ущерб

Юрист Сергей Уткин советует потребителю обратиться на "горячую линию" банка, если банкомат не зачислил средства на счет. А вот доказать, какую именно сумму "съела" техника, доказать будет сложно, считает эксперт. Если банк затягивает с ответом и не хочет возвращать ваши деньги, то юрист советует пострадавшей стороне обратиться в Департамент защиты прав потребителей финансовых услуг.

"В банкоматах есть камера, которая фиксирует лицо человека. В банкомате также есть программное обеспечение, которое считает, сколько средств поступило в банкомат. А вот если ваши деньги банк не хочет возвращать и не отвечает на ваши вопросы по вашей проблеме, то нужно обратиться в Департамент защиты прав потребителей финансовых услуг при АФМ. Они разберутся с банком", – советует Сергей Уткин.

При таком раскладе, по его словам, на банк также можно подать в суд и взыскать моральный ущерб.

"Подать в суд можно, материальный ущерб тоже можно взыскать. Сумма у всех бывает разная. Если банк вообще не хочет возвращать вам деньги, то все общение с банком нужно фиксировать. Записывать разговоры с оператором, например, сохранять скриншоты переписок. Ведь в суде нужны будут доказательства. В суде нужно требовать видеозапись с банкомата, где будет видно, что истец реально там был. Нужно привлекать специалиста, который разбирается в программном обеспечении банкомата", – говорит Сергей Уткин.

В случае, если банкомат выдал лишние наличные, эксперт советует сразу вернуть средства. Дело в том, что при инкассации банкомата перелимит будет выявлен. Далее устанавливается лицо, получившее сверх нормы. Действия банковского учреждения будут зависеть от того, кто выпустил карту. Если это сеть вашего банка, где открыта карта, и на ваш счет было зачислено сверх нормы, то достаточно быстро с вами свяжется специалист, который потребует вернуть средства. В лучшем случае, они будут просто списаны с вашей карты.