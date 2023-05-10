Экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова задержали за крупную взятку
В Антикоре официально признали факт ареста и подтвердили, что начали досудебное расследование.
Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления НПП "Атамекен" с февраля прошлого года. Об этом он сообщил на IX внеочередном съезде Нацпалаты, согласившись с поступающей в его адрес критикой.
Ранее он был членом Госкомиссии по восстановлению экономического роста при Президенте РК.
Также был и.о гендиректора РГП "Казахстан Темир Жолы", ответсеком Общественно-консультативного совета при фонде "Самрук-Казына".
Более детальную информацию, в Антикоре обещали предоставить позже.
В мае 2003 года Мырзахметов уже был приговорен к пяти годам лишения свободы условно с конфискацией имущества по обвинению в организации хищений государственного имущества.