Экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова задержали за крупную взятку

За взятку задержан экс-глава Нацпалаты "Атамекен" Аблай Мырзахметов. В соцсетях называют сумму $30 млн (13,3 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

В Антикоре официально признали факт ареста и подтвердили, что начали досудебное расследование.

Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления НПП "Атамекен" с февраля прошлого года. Об этом он сообщил на IX внеочередном съезде Нацпалаты, согласившись с поступающей в его адрес критикой.

Ранее он был членом Госкомиссии по восстановлению экономического роста при Президенте РК.

Также был и.о гендиректора РГП "Казахстан Темир Жолы", ответсеком Общественно-консультативного совета при фонде "Самрук-Казына".

Более детальную информацию, в Антикоре обещали предоставить позже.

