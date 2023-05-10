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Экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова задержали за крупную взятку

Экс-главу НПП "Атамекен" задержали за взятку в $30 млн Фото: atameken.kz
За взятку задержан экс-глава Нацпалаты "Атамекен" Аблай Мырзахметов. В соцсетях называют сумму $30 млн (13,3 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

В Антикоре официально признали факт ареста и подтвердили, что начали досудебное расследование.

Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления НПП "Атамекен" с февраля прошлого года. Об этом он сообщил на IX внеочередном съезде Нацпалаты, согласившись с поступающей в его адрес критикой.

Ранее он был членом Госкомиссии по восстановлению экономического роста при Президенте РК.

Также был и.о гендиректора РГП "Казахстан Темир Жолы", ответсеком Общественно-консультативного совета при фонде "Самрук-Казына".

Более детальную информацию, в Антикоре обещали предоставить позже.

В мае 2003 года Мырзахметов уже был приговорен к пяти годам лишения свободы условно с конфискацией имущества по обвинению в организации хищений государственного имущества.

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