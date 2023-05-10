Политолог Уразгали Сельтеев прокомментировал визит Касым-Жомарта Токаева в Москву. По его мнению, все присутствовавшие на параде 9 Мая лидеры стран исходили из своих мотивов и целей, сообщает Zakon.kz.

По поводу недавнего визита Касым-Жомарта Токаева в Москву мой неизменный тезис снова подходящий – Казахстан не участвовал и никогда не будет участвовать в геополитических играх. Поэтому нет смысла притягивать за уши сюда этот фактор.

Московский парад Победы 9 Мая – это не клуб друзей Путина. Все присутствовавшие лидеры стран исходили из своих мотивов и целей. Для Казахстана и нашего главы государства это было одно из многих дипломатических мероприятий, в рамках которых осуществляется системное укрепление национальных интересов. Сегодня в Москве, завтра в Пекине, послезавтра в Вашингтоне. В этом суть казахстанской многовекторности и экономического прагматизма. У нас своя игра с каждым внешним партнером в отдельности и стремлением извлекать максимальную пользу для себя. В таких процессах приходится находить как оптимальные словесные формулировки, так и миксовать комбинационные действия. Нередко подыгрывать, искать компромиссные решения, смотря вперед и учитывая текущие разносторонние вызовы. Особенно с вечными соседями, в каком состоянии они бы не находились. С ними мы должны избегать напряженности и поводов для шантажа, как и с другими ведущими партнерами. На постсоветском пространстве мы и так выглядим белой вороной из-за умения балансировать на всех направлениях. Главное – не разучиться держать равновесие и наращивать крепкий фундамент суверенитета. В любом случае, в таком Казахстане заинтересованы все окружающие субъекты. И даже те, кто нередко мыслит и поступает иррационально.

Конечно, сейчас, с учетом событий в Украине, все, что касается России, вызывает публичное раздражение, в том числе в казахстанском обществе. Но выражать эмоции словесно – это одно, а другое – вести государственные дела в режиме усложняющихся и непредсказуемых обстоятельств. Тем более, в прошлом году на Петербургском форуме Касым-Жомарт Токаев предельно откровенно и жестко высказал нашу позицию по отношению к происходящему в Украине, и наше отношение к санкционной политике Запада тоже всем предельно понятно.

Вместе с тем участие Касым-Жомарта Токаева в параде Победы весьма символично. Через дань памяти погибшим в той войне в очередной раз было продемонстрировано, что Казахстан категорически против любой войны в настоящем и будущем.