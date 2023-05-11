Новый видеоформат расследования внедряют в отделах полиции Акмолинской области

В двух полицейских отделах, Астаны и Косшы, внедряют новый формат расследования уголовных преступлений, сообщает Zakon.kz.

В рамках цифровизации и дебюрократизации полицейской деятельности полицейские переходят на новый формат расследования уголовных дел небольшой и средней тяжести. Это совершенно новый и перспективный стандарт расследования очевидных уголовных правонарушений, в котором проводится видеофиксация всех следственных действий для единого отчета, сообщает пресс-служба МВД.

"Подход обеспечивает для граждан оперативность расследования, минимизирует риски злоупотреблений и нарушений прав, защищает от фальсификации доказательств, повышает объективность и качество расследования. Для самих сотрудников данный формат удобен тем, что он исключает протоколирование следственных действий и экономит время расследования". Пресс-служба МВД

Отныне в протоколе полицейскому достаточно будет отразить информацию о применении технических средств, времени проведения, а также краткое изложение данных. Это позволит перейти на видеоформат полицейского расследования, где любой сотрудник, первый прибывший на место преступления, может составить отчет.

"Внедрение краткого протокола позволит в 5 раз сократить время производства следственного действия. Видеозапись будет прилагаться к уголовному делу и хранится на цифровых носителях или подгружаться в ЕРДР, если имеется техническая возможность". Пресс-служба МВД

Изменения вступят в силу с 20 мая текущего года.