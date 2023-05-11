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Пять казахстанских боксеров вышли в полуфинал ЧМ-2023

Бокс ЧМ-2023 Ташкент Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Завершились все четвертьфинальные поединки на мировом первенстве по боксу в Ташкенте (Узбекистан). По его итогам пять представителей сборной Казахстана получили шанс на выход в финал ЧМ-2023, сообщает Zakon.kz.

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Независимо от исходов будущих поединков пять наших мастеров кожаной перчатки уже гарантировали себе как минимум бронзовые награды. Всего в полуфинале выступят 52 боксера из 18 стран. По числу участников на этой стадии Казахстан занимает четвертое место с 5 боксерами. Больше всего спортсменов в полуфинал делегировал Узбекистан – 9, Куба и Россия – 6, Казахстан – 5, Грузия, Франция, Испания и Индия – 3, Армения, Монголия, Бразилия, Азербайджан – 2, Иордания, Кыргызстан, Китай, Мексика, Италия, Таджикистан – 1.

Все полуфиналы ЧМ-2023 на ринге Ташкента пройдут 12 мая.

  • 48 кг: Санжар Ташкенбай (Казахстан) - Эдмонд Худоян (Россия)
  • 54 кг: Махмуд Сабырхан (Казахстан) - Йосвани Вейтия (Куба)
  • 67 кг: Лаша Гурули (Грузия) - Дулат Бекбауов (Казахстан)
  • 71 кг: Нишант Дев (Индия) - Асланбек Шымбергенов (Казахстан)
  • 80 кг: Имам Хатаев (Россия) - Нурбек Оралбай (Казахстан).

К сожалению, за медали этого турнира не смогут побороться восемь казахстанцев: Сакен Бибосынов (до 51 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Талгат Сырымбетов (до 60 кг), Санатали Тольтаев (до 63,5 кг), Нурканат Райыс (до 75 кг), Сагындык Тогамбай (до 86 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

Финальные бои состоятся 13 мая.

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