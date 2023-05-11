В Алматы пройдет Казахстанская международная выставка "Здравоохранение"

17 мая 2023 года в Алматы начнет свою работу 28-я Казахстанская международная выставка "Здравоохранение" – KIHE 2023. Традиционно местом для ее проведения станет КЦДС "Атакент" в Алматы.

Казахстанская международная выставка "Здравоохранение" – KIHE является самой крупной демонстрационной площадкой достижений в области научной и практической медицины и фармацевтики в Центральной Азии и ежегодно объединяет врачей различных специальностей, фармацевтов, представителей власти и бизнеса из разных стран.



Выставка давно зарекомендовала себя как одно из наиболее значимых событий в сфере казахстанского здравоохранения. В рамках ее экспозиции ежегодно представляются современные диагностические и терапевтические технологии, расходные материалы для клиник и лабораторий, медицинские изделия различного назначения, оборудование для производства, упаковки и маркировки фармацевтических препаратов и др.

Здесь организаторы здравоохранения, руководители клиник, фармацевтических компаний и практикующие специалисты могут ознакомиться с широчайшим спектром медицинской продукции, провести b2b-встречи и переговоры с потенциальными зарубежными партнерами. Многие технологии, представленные на выставке, впоследствии внедряются в клиническую практику. Таким образом выставка вносит свой значимый вклад в развитие здравоохранения нашей страны.

Экспонентами 2023 года выступают более 300 компаний из Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Египта, Италии, Иордании, Казахстана, Китая, Латвии, Пакистана, России, США, Франции, Чешской Республики, Узбекистана, Южной Кореи. 45% стендов организовано казахстанскими компаниями, 55% – зарубежными.

Традиционно в рамках выставки проходит огромное количество мероприятий. В этом году запланированы международный форум, конференции, круглые столы и мастер-классы с участием представителей государственных органов, руководителей медицинских учреждений и фармацевтических предприятий.

17 мая состоится конференция "Фармацевтический рынок Республики Казахстан – реалии и возможности", со-организаторами выступают ОЮЛ "Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности РК", АМФП в РК, Фармацевтическое обозрение Казахстана. Казахстанская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики проведет круглый стол на тему: "Текущие проблемы развития лабораторной медицины в Казахстане". 18 мая пройдет ряд семинаров по вопросам маркетинга и построения бизнес-процессов в медицинских организациях. В заключительный день выставки, 19 мая, состоится Республиканская конференция "Антиобиотикорезистентность. Вызовы в здравоохранении", партнером которой выступит Федерация лабораторной медицины.

Подробнее с деловой программой мероприятия можно ознакомиться на сайте: https://kihe.kz.

Посетить выставку можно, пройдя онлайн-регистрацию: https://kihe.kz/ru/posetitelyam/poluchite-bilet-na-vystavku?promo=KIHE2023PR.

Официальную поддержку выставке в этом году оказали: Министерство здравоохранения РК, акимат города Алматы, ТОО "СК-Фармация", КГУ "Управление общественного здоровья Алматы", Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан, Евразийская Медицинская Ассоциация, ОЮЛ в форме "Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Республики Казахстан", Республиканское общественное объединение "Общество двигательных расстройств – Евразия".

Место проведения: Алматы, КЦДС "Атакент", 10,11 павильоны, ул. Тимирязева, 42.

Часы работы выставки: 17-18 мая – с 10:00 до 18:00, 19 мая – с 10:00 до 16:00.

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