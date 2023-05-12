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Шансы на победу сборной Казахстана по хоккею на ЧМ-2023 назвали самыми низкими

спорт Фото: Instagram/kazakhstanhockey
Издание Championat.com оценило состояние сборной Казахстана в преддверии старта чемпионата мира в Латвии и Финляндии, сообщает Zakon.kz.

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Согласно рейтингу издания, среди стран-участниц Казахстан занимает последнее, 16-ое место.


"История с Дмитрием Шевченко и "группой неравнодушных болельщиков" привела к фантастическим последствиям. До 2022-го на двойное гражданство игроков сборной смотрели сквозь пальцы, но вслед за новичком "Амура" перед выбором поставили всех натурализованных россиян – и все они предпочли бордовый паспорт голубому. Эта же судьба в будущем, возможно, ждет и четверку легионеров из дальнего зарубежья. В итоге на ЧМ Казахстан впервые лет этак за 15 сыграет только местными кадрами", – говорится в сообщении.

Авто отмечает, что, несмотря на прорывы Адиля Бекетаева, "состояние этих кадров откровенно грустное, что показывает проигрыш 0:6 Беларуси в товарищеском матче".

"С другой стороны – если Казахстан все равно вылетал с десятком натурализованных, может быть, лучше вылетать со своими, но молодыми и получившими опыт? Если результат тот же, то зачем платить больше – наверняка задаются вопросом казахстанские хоккейные власти", – отмечается в сообщении.

Лидером рейтинга оказалась сборная Финляндии.

Отметим, что первую игру на чемпионате мира казахстанские хоккеисты проведут с Норвегией 13-го мая.

Елена Беляева
Казахстан Латвия Финляндия
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