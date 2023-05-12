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Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 мая

валюта, деньги, курс Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 12 мая 2023 года (на 11:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 444,22 тенге, евро – 485,09 тенге, рубля – 5,88 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 442 тенге, продажи – 446 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 490 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,6 тенге, продажи – 5,75 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 443 тенге, продажи – 448 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 486 тенге, продажи – 491 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,55 тенге, продажи – 5,8 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 446,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 486 тенге, продажи – 492 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,65 тенге, продажи – 5,75 тенге.

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