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Смаилов объявил выговор главе КРЕМ и замечание министру нацэкономики

Выговор председателю Комитета по регулированию естественных монополий сделал Смаилов Фото: пресс-служба правительства
Премьер-министр Алихан Смаилов объявил выговор Асану Дарбаеву за недостаточную координационную работу, сообщает Zakon.kz.

Во время заседания Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства премьер-министра Алихан Смаилов объявил выговор председателю Комитета по регулированию естественных монополий, а также сделал устное замечание главе Министерства национальной экономики Алибеку Куантырову, сообщает пресс-служба правительства.

"Вы знаете, что со стороны президента и населения на регулярной основе мы слышим справедливую критику в отношении качества оказываемых услуг. Нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне. Спрос будет жесткий". Алихан Смаилов

Премьер-министр подчеркнул, что, учитывая проблемы отрасли, президент поручил реализовать программу "Тариф в обмен на инвестиции", направленную на модернизацию и капитальный ремонт всей системы жизнеобеспечения страны. При этом он указал, что коммунальные предприятия медленно готовят необходимую документацию для корректировки тарифа и начала процесса модернизации.

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