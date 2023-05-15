Министр обороны поздравил армейских спортсменов с чемпионским титулом
Фото: пресс-служба МО РК
В столице Узбекистана на XXII чемпионате мира по боксу в финальных поединках выиграли представители Центрального спортивного клуба Министерства обороны Махмуд Сабырхан и Асланбек Шымбергенов.
Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил их с чемпионским титулом и получением медалей высшей пробы.
"В истории ЦСК много примеров выдающихся побед и рекордов. Армейские спортсмены ставят перед собой высокие цели и достигают их, прославляя Казахстан и его Вооруженные силы. Борясь за мировое первенство, вы проявили истинное мужество, самоотверженность и несгибаемую волю. Гордимся вами! Вы – настоящие батыры", – подчеркнул министр.
Фото: пресс-служба МО РК
В решающем бою в весовой категории до 54 кг Махмуд Сабырхан победил узбекского спортсмена Ойбека Джураева. На пути к финалу он одолел боксеров Кубы, Ганы, Индии и Венгрии.
Бой с Ойбеком Джураевым начался с обоюдных атак и продлился три раунда. В первом преимущество было за казахстанским боксером. Во втором – в упорной борьбе ему также удалось одержать верх. В третьем – Махмуд дважды отправил соперника в нокдаун. Единогласным решением судей победа была присуждена 21-летнему Махмуду Сабырхану.
Фото: пресс-служба МО РК
"Золото" в весовой категории 71 килограмм в копилку Казахстана принес армейский спортсмен капитан сборной страны Асланбек Шымбергенов, сразившийся с хозяином ринга Саиджамшидом Джафаровым. В поединке с узбекским спортсменом единогласным решением судей победа была присуждена казахстанскому боксеру – Асланбеку Шымбергенову.
Фото: пресс-служба МО РК
До финального поединка на этом чемпионате он также победил боксеров из Тринидада, Израиля, Франции и Индии.
Всего в престижном соревновании участвовало 640 мастеров кожаной перчатки из 104 стран мира в 13 весовых категориях.
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