Министр обороны поздравил армейских спортсменов с чемпионским титулом





Бой с Ойбеком Джураевым начался с обоюдных атак и продлился три раунда. В первом преимущество было за казахстанским боксером. Во втором – в упорной борьбе ему также удалось одержать верх. В третьем – Махмуд дважды отправил соперника в нокдаун. Единогласным решением судей победа была присуждена 21-летнему Махмуду Сабырхану.



