Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Министр обороны поздравил армейских спортсменов с чемпионским титулом

Министр обороны поздравил армейских спортсменов с чемпионским титулом Фото: пресс-служба МО РК
В столице Узбекистана на XXII чемпионате мира по боксу в финальных поединках выиграли представители Центрального спортивного клуба Министерства обороны Махмуд Сабырхан и Асланбек Шымбергенов.
Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил их с чемпионским титулом и получением медалей высшей пробы.
"В истории ЦСК много примеров выдающихся побед и рекордов. Армейские спортсмены ставят перед собой высокие цели и достигают их, прославляя Казахстан и его Вооруженные силы. Борясь за мировое первенство, вы проявили истинное мужество, самоотверженность и несгибаемую волю. Гордимся вами! Вы – настоящие батыры", – подчеркнул министр.
Министр обороны поздравил армейских спортсменов с чемпионским титулом

Фото: пресс-служба МО РК


В решающем бою в весовой категории до 54 кг Махмуд Сабырхан победил узбекского спортсмена Ойбека Джураева. На пути к финалу он одолел боксеров Кубы, Ганы, Индии и Венгрии.

Бой с Ойбеком Джураевым начался с обоюдных атак и продлился три раунда. В первом преимущество было за казахстанским боксером. Во втором – в упорной борьбе ему также удалось одержать верх. В третьем – Махмуд дважды отправил соперника в нокдаун. Единогласным решением судей победа была присуждена 21-летнему Махмуду Сабырхану.

Министр обороны поздравил армейских спортсменов с чемпионским титулом

Фото: пресс-служба МО РК


"Золото" в весовой категории 71 килограмм в копилку Казахстана принес армейский спортсмен капитан сборной страны Асланбек Шымбергенов, сразившийся с хозяином ринга Саиджамшидом Джафаровым. В поединке с узбекским спортсменом единогласным решением судей победа была присуждена казахстанскому боксеру – Асланбеку Шымбергенову.

Министр обороны поздравил армейских спортсменов с чемпионским титулом

Фото: пресс-служба МО РК


До финального поединка на этом чемпионате он также победил боксеров из Тринидада, Израиля, Франции и Индии.

Всего в престижном соревновании участвовало 640 мастеров кожаной перчатки из 104 стран мира в 13 весовых категориях.

Читайте также

Бибисара Асаубаева выиграла турнир Armageddon Women’s Chess Week-2023

Казахстан вошел в топ-10 спортивно- коррумпированных стран

"Кайрат" обыграл "Актобе" с новым рекордом КПЛ-2023 по посещаемости

Анастасия Московчук
МО РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
ЧП
Обрушение фасада дома прокомментировали в акимате Алматы
Димаш поздравил казахстанских боксеров с медалями
Димаш поздравил казахстанских боксеров с медалями
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления