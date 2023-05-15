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Дождливо и прохладно: прогноз погоды в Казахстане на 16-18 мая

Дождливо и прохладно: прогноз погоды в Казахстане на 16-18 мая Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 16-18 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", погоду на большей части старны будет определять южный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами и вероятностью выпадения града.

"Сильные дожди прогнозируются 16-17 мая на юго-западе, 16-18 мая на северо-западе и юге, 17-18 мая в центре, 18 мая на юго-востоке страны", – сообщили синоптики. 
По республике ожидается усиление ветра.

Так ожидается понижение температурного фона. В северной половине страны в ночные часы все еще сохранятся заморозки до 3 градусов. В дневные часы понижение температуры воздуха на северо-западе, севере страны до 13-18 тепла, на остальной территории страны до 15-23 тепла.

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