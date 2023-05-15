Без лимузинов и ресторанов: в каком формате пройдут последние звонки в казахстанских школах

В Министерстве просвещения Казахстана рассказали, когда и в каком формате пройдут последние звонки в школах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

31 мая будет последним днем учебы для школьников в этом году. В этот день во всех школах пройдут заключительные уроки согласно расписанию, а в завершении дня классные руководители проведут классные часы.

"Цель классного часа – подведение итогов учебного года, подготовка детей к периоду летних каникул. Традиционно учитель на этом классном часе рекомендует перечень книг для прочтения, перечень фильмов для просмотра, рассказывает о мерах безопасности, о преимуществах организованного отдыха, посещения организаций дополнительного образования, о пользе труда, об оказании посильной помощи родителям, бабушкам и дедушкам", – рассказала первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова.

Она подчеркнула, что отдельной смысловой частью классного часа должна стать тема патриотизма, любви к родине, дружбы, миролюбия, уважения к истории страны, почтения памяти жертв политических репрессий и массового голода.

Что касается последних звонков, то они пройдут 1 июня, но по усмотрению самих школ.

"Министерство просвещения поддерживает все школьные традиции по проведению последних звонков. Вместе с тем, в нормативных правовых документах министерства такого мероприятия не было и нет сейчас. При этом министерство рекомендует проводить последние звонки 1 июня в формате и рамках мероприятия по празднованию Дня защиты детей", – добавила Шолпан Каринова.

Мы уточнили в министерстве, разрешат ли в этом году школьникам отпраздновать конец учебного года в ресторанах и кафе.

"Есть рекомендация Министерства просвещения – только в стенах школ", – пояснили в ведомстве.

Кроме того, при организации классных часов и линеек, торжественном вручении аттестатов в целях соблюдения педагогической этики и предупреждения коррупционных правонарушений не допускается сбор средств с родителей на проведение мероприятий, привлечение аниматоров, праздничных агентств, частных студий. Также запрещается сбор средств на подарки администрации школ и педагогам.