Объявлен список казахстанских теннисистов на "Ролан Гаррос-2023"

22 мая в Париже (Франция) стартует второй турнир сезона из серии "Большого шлема" – "Ролан Гаррос". В списке заявленных игроков есть семь казахстанских теннисистов, один из которых Тимофей Скатов, начнет свой путь на французских кортах с квалификационного раунда, сообщает Zakon.kz.

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В основной сетке Открытого чемпионата Франции сыграют Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Александр Бублик, передает пресс-служба ФТК. Среди игроков парного разряда заявлены Андрей Голубев, Анна Данилина и Александр Недовесов. Возможно там также выступят Александр Бублик, Юлия Путинцева и Елена Рыбакина, но, это все будет зависит от состояния игровой формы и здоровья этих теннисистов.





Фото: ktf.kz

Стоит отметить, что среди мужчин наилучшего результата на кортах "Ролан Гаррос" из действующих игроков добивались Андрей Голубев и Александр Бублик в парном разряде 2021 года. Они дошли до финала, где проиграли французскому дуэту Николя Маю и Пьеру-Юга Эрберу – 6:4, 6:7 (1:7), 4:6. Александр Бублик в одиночке трижды (2022, 2020 и 2019 года) доходил до второго раунда.





Фото: ktf.kz

Елена Рыбакина блестяще сыграла два года назад на кортах Парижа, дойдя до четвертьфинала, где в самом зрелищном матче всего турнира уступила будущей финалистке, россиянке Анастасии Павлюченковой – 7:6 (7:2), 2:6, 7:9. Для Юлии Путинцевой Открытый чемпионат Франции является одним из самых любимых турниров. Именно здесь казахстанка два раза доходила до четвертьфинальной стадии. Анна Данилина год назад в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Мая дошла до второго раунда. Нынешний капитан женской сборной Казахстана Ярослава Шведова в одиночном разряде дважды играла в четвертьфинале и один раз в финале парного разряда.

Общий призовой фонд "Ролан Гаррос-2023" составил 49,6 миллиона евро, что на 12,3% больше, чем в прошлом году. Теннисисты, проигравшие в первом круге одиночного турнира получат 69 тысяч евро, а обладатели титулов, заработают по 2,3 миллиона евро. Матчи основной сетки французского первенства начнутся 28 мая.