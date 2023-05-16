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Законодательство РК

С 26 мая введут запрет на вывоз угля из Казахстана

С 26 мая введут запрет на вывоз угля из Казахстана Фото: pixabay
Министерство индустрии и инфраструктурного развития утвердило приказ от 3 мая 2023 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля и лигнита", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, начиная с 26 мая 2023 г. в течение полугода запретят вывозить из Казахстана автомобильным транспортом уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТН ВЭД ЕАЭС 2701); лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД ЕАЭС 2702).

На Комитет индустриального развития МИИР РК возложены обязанности:

  1. уведомить Комитет государственных доходов Министерства финансов РК об обеспечении контроля по исполнению установленного запрета при взаимодействии с Пограничной службой КНБ РК;
  2. информировать Евразийскую экономическую комиссию о введении ограничения на вывоз угля.

Приказ вводится в действие 26 мая 2023 года.

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