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Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос еще на 11,6%

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 11,6% Фото: primerminister.kz
По данным Бюро национальной статистики, в январе-марте 2023 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 6 629 млн долларов, что в номинальном выражении больше на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Так, за три месяца этого года экспорт товаров составил 2 598,1 млн долларов (больше на 41,5%), импорт –4 031 млн долларов (меньше на 1,8%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстан со странами ЕАЭС Россия занимает 92%, Кыргызстан – 4,7%, Беларусь – 3,2% и Армения – 0,1%.

При этом наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 29,4%, далее следуют продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности – 25,2%.

Импортирует же Казахстан из стран ЕАЭС в основном продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 20,8%, металлы и изделия из них – 18,5%, а также минеральные продукты –13%. 


Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС

Фото: Бюро национальной статистики


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