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Законодательство РК

Сжиженный нефтяной газ подорожает с 1 июля 2023 года

С 1 июля 2023 года вырастут цены на сжиженный газ Фото: wikimedia
Министерство энергетики подготовило проект приказа "Об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки СНГ газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж, на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года составит 40 320 тенге (сорок тысяч триста двадцать) за тонну без учета НДС.

Текущая цена на сжиженный газ установлена в размере 33 600 тенге.

Проект на публичном обсуждении до 30 мая 2023 года.


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