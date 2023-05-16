Сжиженный нефтяной газ подорожает с 1 июля 2023 года

Министерство энергетики подготовило проект приказа "Об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки СНГ газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж, на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года составит 40 320 тенге (сорок тысяч триста двадцать) за тонну без учета НДС.

Текущая цена на сжиженный газ установлена в размере 33 600 тенге.

Проект на публичном обсуждении до 30 мая 2023 года.



