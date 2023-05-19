Как избежать звонков от мошенников, рассказал эксперт

Специалист по информационной безопасности Олег Седов призвал пользователей покупать два номера, чтобы избежать звонков от мошенников, сообщает Zakon.kz.

Киберэксперт утверждает, что два номера телефона помогут сократить или вовсе избежать нежелательных звонков от мошенников. Так, один номер должен быть рабочим, а второй – для заказов из интернет-магазинов, пишет издание Ura.ru.

"Практика, когда у вас есть "чистый" телефон, и вы с него занимаетесь только бизнесом, только личными вопросами, и есть устройство, которое вы меняете, — оправдана. Точно так же, когда вы заказываете питание, лекарство, можете ввести какой-нибудь почтовый ящик, на который будет сыпаться спам. И вы его используете только для заказов. Это сценарий "чистого" устройства". Киберэксперт Седов

Такая мера, тем не менее, не сможет полностью исключить утечки телефонного контакта, но сократит такую вероятность в разы.

Ранее мы писали, что в Казахстане растет количество жалоб на телефонных мошенников. Все потому, что схемы их обмана становятся настолько разнообразными, что не каждый может распознать злоумышленника по ту сторону телефона.

