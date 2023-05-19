Как изменились цены на продукты в Казахстане за неделю
Фото: Zakon.kz
Цены на социально значимые продовольственные товары за неделю повысились на 0,2%, а в годовом выражении – на 10,7%, рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.
Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по Казахстану на 16 мая 2023:
- молоко 2,5% – 370 тенге/литр,
- мясо кур – 1223 тенге/кг,
- морковь – 162 тенге/кг.
Фото: Бюро национальной статистики МНЭ РК
Из данных следует, что подорожали мясо, морковь и лук.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Информацию собирают в разных городах, областных центрах.
Для этого выбираются объекты торговли: супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны.
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