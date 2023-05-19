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Названы самые опасные дни лета 2023 года

Названы самые опасные дни лета 2023 года Фото: pixabay
Астролог Мария Чернышева отмечает, что при организации главных мероприятий и принятии судьбоносных решений с июня по август 2023 года стоит учитывать неблагоприятные даты, указанные в астрологическом прогнозе, сообщает Zakon.kz.

Специалист уточняет, что летом повысится конфликтность и неуступчивость. 

Июнь

В июне напряженными днями станут 3, 4 и 5 числа.

По словам эксперта, нежелательно совершать длительные авиаперелеты, отправляться в далекое путешествие на автомобиле. Любые действия, связанные с техникой, в указанные три дня проводить нежелательно. 

Также напряженными днями станут 17, 18 и 19 июня.

"Будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям, вероятны ситуации обмана, мошенничества и денежных махинаций", – предупредила астролог.

Кроме того, особую осторожность нужно проявлять с 17 по 19 июня с водой.

Июль

Неприятности, возможно, начнут происходить 3 июля.

Нежелательно в этот день, как отмечено в сообщении "Пятого канала", отправляться в путешествия и командировки.

Особую осторожность надо проявлять 10 июля.

"Это неудачный день для договоренностей, подписания деловых соглашений, получения предложений руки и сердца", – говорит эксперт.

В конце месяца ожидается целая напряженная неделя – с 19 по 24 число. В указанные даты лучше избегать массовых собраний. Влияние толпы может привести к негативным последствиям.

Август

В последний месяц лета выпадет одиннадцать неудачных дней. 1 и 2 августа нужно проявить больше бдительности и внимания.

Вероятны ситуации увольнения и неприятные разговоры с начальством.

Напряжение вернется 8 и 9 августа: затруднения в быту и конфликты на этой почве.

В середине месяца – 15, 16 и 17 августа – возможны проблемы со здоровьем.

Напряженным в плане романтических отношений окажется 22 августа.

Подумать о здоровье пожилых родственников нужно 26 и 27 августа. В эти дни вероятны травмы. 

В полнолуние, которое случится 31 августа, вероятны проблемы с желудочно-кишечным трактом и отравления. Не следует злоупотреблять алкоголем.

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