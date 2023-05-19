Банки развития Казахстана и Китая подписали соглашение для финансирования инвестпроектов

АО "Банк Развития Казахстана" и Государственный Банк Развития Китая заключили генеральное кредитное соглашение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет служба по связям с общественностью БРК, документ был подписан 18 мая главой Национального управляющего холдинга "Байтерек", председателем Совета директоров БРК Канатом Шарлапаевым и президентом ГБРК Тань Цзюн в рамках государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в КНР.

Сумма лимита по соглашению составила 300 млн долларов США.

"В последние годы Банк Развития Казахстана подписал несколько кредитных соглашений с Банком Развития Китая, которые помогли профинансировать ряд важных инвестиционных проектов в Казахстане. Мы высоко ценим это сотрудничество и надеемся, что и впредь наши совместные усилия по развитию экономик двух стран будут такими же плодотворными и взаимовыгодными", – отметил в своем выступлении Канат Шарлапаев.

Указанные средства могут быть использованы для финансирования инвестиционных проектов в таких отраслях казахстанской экономики, как химическая и горнодобывающая, в секторах энергетики, транспорта, производства строительных материалов, сельского хозяйства и других.

Линия открыта в долларах США для финансирования казахстанских инвестиционных проектов без привязки к китайскому контенту. При этом в приоритете будут проекты, нацеленные на развитие промышленного потенциала Казахстана, выпуск товаров среднего и высокого переделов, а также с высокой долей казахстанского содержания.