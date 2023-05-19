Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Банки развития Казахстана и Китая подписали соглашение для финансирования инвестпроектов

РК и Китай Фото: служба по связям с общественностью БРК
АО "Банк Развития Казахстана" и Государственный Банк Развития Китая заключили генеральное кредитное соглашение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет служба по связям с общественностью БРК, документ был подписан 18 мая главой Национального управляющего холдинга "Байтерек", председателем Совета директоров БРК Канатом Шарлапаевым и президентом ГБРК Тань Цзюн в рамках государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в КНР.

Сумма лимита по соглашению составила 300 млн долларов США.

"В последние годы Банк Развития Казахстана подписал несколько кредитных соглашений с Банком Развития Китая, которые помогли профинансировать ряд важных инвестиционных проектов в Казахстане. Мы высоко ценим это сотрудничество и надеемся, что и впредь наши совместные усилия по развитию экономик двух стран будут такими же плодотворными и взаимовыгодными", – отметил в своем выступлении Канат Шарлапаев.

Указанные средства могут быть использованы для финансирования инвестиционных проектов в таких отраслях казахстанской экономики, как химическая и горнодобывающая, в секторах энергетики, транспорта, производства строительных материалов, сельского хозяйства и других.

Линия открыта в долларах США для финансирования казахстанских инвестиционных проектов без привязки к китайскому контенту. При этом в приоритете будут проекты, нацеленные на развитие промышленного потенциала Казахстана, выпуск товаров среднего и высокого переделов, а также с высокой долей казахстанского содержания.

Читайте также

Будут ли дивидендные выплаты: индекс KASE с начала мая вырос на 1,24%

Курс доллара немного снизился на торгах 19 мая

Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?

Елена Беляева
Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
доллар США
Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Теннис Мат Остапенко
Остапенко нецензурно выразилась в адрес Рыбакиной после полуфинала "Мастерса"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления