Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал турнира "Мастерс"

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

По информации Sports.kz, если Рыбакиной удастся выиграть титул, то она заработает 521 754 евро и 1000 очков.

Как сообщали ранее, наша теннисистка Елена Рыбакина вырвала победу у Елены Остапенко (20-е место) в полуфинале турнира.

Матч закончился победой Рыбакиной, причем второй сет прерывался из-за сильного дождя. Таким образом, казахстанка вышла в финал турнира.

Elena Rybakina signing autographs after her win against Jelena Ostapenko in Rome.



After such a tough start to the clay court season, you can tell she’s just so happy to be in another final.



Grateful to everyone in the stands 🥹



pic.twitter.com/oJiAzEwytv