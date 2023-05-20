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С каких доходов выплачиваются алименты в Казахстане: новый перечень

С каких доходов в Казахстане выплачиваются алименты: новый перечень Фото: Zakon.kz
Министерство юстиции подготовило новый Перечень видов заработной платы или иного дохода, которые получают родители и из которых производится удержание алиментов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и иного дохода, которые получают родители в денежном выражении (национальной или иностранной валюте), в том числе:

  • с заработной платы, начисленной работникам за фактически отработанное время или за выполненную работу, исходя из установленных должностных окладов (ставок), предусмотренных системой оплаты труда, в том числе с должностных окладов военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, с окладов по воинскому, специальному званию, доплат за специальные звания или классные чины;
  • со всех видов доплат и надбавок, предусмотренных системой оплаты труда, а также с доплат и надбавок, получаемых за счет экономии средств в пределах фонда оплаты труда, или средств, предусмотренных на содержание соответствующего учреждения (органа), в том числе надбавок за особые условия прохождения службы для военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов;
  • денежной выплаты, устанавливаемой административным государственным служащим по результатам оценки эффективности их деятельности;
  • премий (денежных вознаграждений), носящих постоянный и единовременный характер, предусмотренных системой оплаты труда и получаемых за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего органа;
  • с пособия на оздоровление при предоставлении ежегодного трудового либо основного отпусков, а также с выходного пособия при увольнении военнослужащего или единовременного пособия при увольнении сотрудника правоохранительных и специальных государственных органов, по временной нетрудоспособности;
  • с заработной платы, сохраняемой за время отпуска, а также с денежной компенсации за неиспользованный отпуск, в том числе при соединении отпусков за несколько лет;
  • с комиссионного вознаграждения (страховым агентам, брокерам);
  • с доходов, полученных за выполненные работы, предоставленные услуги по договорам, заключаемых в соответствии с гражданским законодательством РК;
  • с выплат авторского вознаграждения;
  • со всех видов пенсионных выплат, с государственных социальных пособий, за исключением пособий и выплат, предусмотренных статьей 98 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";
  • со стипендий обучающихся, выплачиваемых в организациях образования;
  • с доходов от занятия предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
  • с доходов от сдачи в аренду имущества;
  • с доходов по ценным бумагам и других доходов от участия в управлении имуществом юридического лица;
  • с выплат для пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне" и вследствие экологического бедствия в Приаралье;
  • с должностных окладов (стипендий) кадетов и курсантов, слушателей, кадетов, магистрантов и докторантов военных, специальных учебных заведений, военнослужащих срочной воинской службы;
  • с заработной платы, которые получают родители, работающие вахтовым методом. При этом в период выходных дней (межвахтовый отдых) алименты не удерживается;
  • со всех компенсационных выплат.

Вместе с тем удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей не производится с компенсационных выплат:

  • выплат, предусмотренных пунктом 2 статьи 127, статьями 128, 129, 130, 131 Трудового кодекса РК;
  • денежной суммы, выплачиваемой пострадавшим от экологического воздействия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  • единовременной компенсации (денежного вознаграждения), выплачиваемой в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в период прохождения воинской службы, либо установления инвалидности при прохождении воинской службы военнослужащего, сотрудника правоохранительных и специальных государственных органов, а также кадета, курсанта, слушателя военных, специальных учебных заведений;
  • единовременной компенсации, выплачиваемой гражданам в случае получения увечья (травмы, контузии) или заболевания либо установления инвалидности, не связанных с прохождением воинской службы, службы в правоохранительных и специальных государственных органах;
  • единовременной выплаты членам семьи либо лицу, осуществившему погребение, в случае смерти получателя государственных социальных пособий;
  • денежной суммы, выплачиваемой в возмещение затрат на лечение в пределах гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
  • жилищных выплат, выплачиваемых сотрудникам правоохранительных и специальных государственных органов, военнослужащим;
  • денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг военнослужащим (кроме военнослужащих срочной воинской службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов;
  • возмещение затрат сотрудникам правоохранительных или специальных государственных органов (кроме курсантов, слушателей) за проезд при следовании на медицинское обследование (освидетельствование), стационарное лечение по медицинским показаниям и обратно;
  • подъемных пособий при перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой;
  • денежной суммы, выплачиваемой за счет бюджетных средств военнослужащим, сотрудникам правоохранительных и специальных государственных органов в возмещение затрат на обучение, на почтовые отправления, в том числе военнослужащих срочной воинской службы, кадетов, курсантов военных учебных либо специальных учебных заведений;
  • возмещение затрат военнослужащим, предусмотренным пунктом 8 ст. 44 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих Республики Казахстан", а также денежной компенсации взамен продовольственного пайка;
  • возмещение затрат сотрудникам специальных государственных органов, предусмотренным пунктом 5 ст. 73 Закона "О специальных государственных органах Республики Казахстан";
  • денежной суммы, выплачиваемой сотрудникам органов внутренних дел и специальных государственных органов за перевозку до десяти тонн собственного имущества, а также за проезд на железнодорожном, водном, автомобильном транспорте по территории РК при перемещении (продвижении) по службе либо увольнении со службы;
  • единовременной компенсации, пособия на погребение, выплачиваемых наследникам в случае гибели (смерти) военнослужащего, сотрудника, курсанта, слушателя, правоохранительных и специальных государственных органов;
  • денежной компенсации работнику, а также выплачиваемой сотрудникам специальных государственных органов (кроме курсантов, слушателей) взамен неполученных предметов вещевого имущества.

Как пояснили в Минюсте, новая редакция Перечня видов заработной платы или) иного дохода, из которых производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей разработана по следующим причинам:

  • действующий перечень разработан 9 лет назад и требует актуализации с учетом новых изменений в действующее законодательство и появлением новых видов дохода;
  • отдельные пункты требуют уточнения, так как вызывают двойное трактование со стороны граждан.

Кроме того, в проекте Перечня формулировка отдельных пунктов приведена в соответствие с действующими нормами.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 июня.

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