Матери погибшего при тушении пожара на Медео сержанта вручили орден

20 мая 2023 года первый вице-министр по ЧС РК Ибрагим Кульшимбаев посетил семью Алматинского пожарного и вручил орден "Айбын" III степени матери погибшего сержанта Бахытгуль Курманбековой, сообщает Zakon.kz.

Указом президента от 15 мая 2023 года за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, старший пожарный-спасатель ПЧ №7 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы Арслан Курманбекова награжден государственной наградой "Айбын" ІІІ степени посмертно.





Фото: МЧС РК

От имени министерства Кульшимбаев выразил соболезнования родным и близким, и поблагодарил за воспитание храброго и отважного героя.



"Можно по-разному прожить свою жизнь. Растратить ее впустую, а можно получить ранения, и даже умереть, но прожить свою жизнь человеком с большой буквы. Добрая память о нем, как о человеке сильного духом, профессионале своего дела, навсегда останется в наших сердцах. Вы вырастили настоящего человека, настоящего героя. Спасибо Вам!" - обратился к близким генерал-майор.

Сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков Арслан 8 мая 2023 года трагически погиб, исполняя служебный долг в составе оперативной группы по тушению пожара на склоне горы в Иле-Алатауском природном парке. Еще один пожарный пострадал при тушении.