Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Четыре человека погибли в ДТП в Атырауской области

ДТП в Атырауской области Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
20 мая на 133 км трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу столкнулись автомобиль Toyota Ipsum и КамАЗ, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП загорелся автомобиль Toyota. Погибли водитель и три пассажира.

Двоих пассажиров доставили в больницу с различными телесными повреждениями. Полиция начала расследование.

ДТП в Атырауской области

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области


ДТП в Атырауской области

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области


Командир роты патрульной полиции при ДП Атырауской области Адильбек Шахметов сообщил о работе по установлению личности погибших.

"Пока известно только, что они являются гражданами Узбекистана. На водителя авто Toyota с начала года составлено 10 протоколов".Адильбек Шахметов

По словам Щахметова, восемь протоколов составили на водителя за превышение скорости во время езды и два за не пристегнутый ремень безопасности.

Читайте также

В Уштобе с обрыва в реку вылетела машина, идут поиски одного погибшего

Около 150 павших сайгаков нашли в ЗКО

Участников драки в центре города задержали полицейские Кызылорды

Данияр Кунафин
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
доллар США
Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Теннис Мат Остапенко
Остапенко нецензурно выразилась в адрес Рыбакиной после полуфинала "Мастерса"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления