Четыре человека погибли в ДТП в Атырауской области

20 мая на 133 км трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу столкнулись автомобиль Toyota Ipsum и КамАЗ, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП загорелся автомобиль Toyota. Погибли водитель и три пассажира.

Двоих пассажиров доставили в больницу с различными телесными повреждениями. Полиция начала расследование.

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области





Фото: пресс-служба ДП Атырауской области





Командир роты патрульной полиции при ДП Атырауской области Адильбек Шахметов сообщил о работе по установлению личности погибших.

"Пока известно только, что они являются гражданами Узбекистана. На водителя авто Toyota с начала года составлено 10 протоколов". Адильбек Шахметов

По словам Щахметова, восемь протоколов составили на водителя за превышение скорости во время езды и два за не пристегнутый ремень безопасности.

