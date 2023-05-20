Четыре человека погибли в ДТП в Атырауской области
Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
20 мая на 133 км трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу столкнулись автомобиль Toyota Ipsum и КамАЗ, сообщает Zakon.kz.
В результате ДТП загорелся автомобиль Toyota. Погибли водитель и три пассажира.
Двоих пассажиров доставили в больницу с различными телесными повреждениями. Полиция начала расследование.
Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
Командир роты патрульной полиции при ДП Атырауской области Адильбек Шахметов сообщил о работе по установлению личности погибших.
"Пока известно только, что они являются гражданами Узбекистана. На водителя авто Toyota с начала года составлено 10 протоколов".Адильбек Шахметов
По словам Щахметова, восемь протоколов составили на водителя за превышение скорости во время езды и два за не пристегнутый ремень безопасности.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ