Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Похороны королевы Елизаветы обошлись британскому правительству в 200 млн долларов

Похороны Елизаветы II в Великобритании Фото: pixabay
18 мая британское правительство сообщило, что государственные похороны королевы Елизаветы II обошлись налогоплательщикам более чем в 200 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Елизавета II умерла в сентябре в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. После ее смерти последовал 10-дневный национальный траур перед ее похоронами в Вестминстерском аббатстве.

Затем ее похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где монархия проживает с 1066 года, когда Вильгельм I завоевал Англию в 11 веке. Четверть миллиона человек видели тело покойной королевы в Лондоне во время траура.

Самые большие расходы понесло Министерство внутренних дел Великобритании – около 91 млн долларов, за ним следует Министерство культуры, СМИ и спорта – около 71 млн долларов.

Похороны обошлись правительству Шотландии еще в 23,3 млн долларов.

"Приоритеты правительства заключались в том, чтобы эти мероприятия прошли гладко и с должным уровнем достоинства, при этом всегда обеспечивая безопасность публики".главный секретарь Казначейства Джон Глен

По прогнозам, празднование коронации короля Чарльза III, ее сына, обошлось еще в 124 млн долларов, сообщает CNBC.

Читайте также

В США 14 человек потеряли зрение из-за зараженных глазных капель

Аскар Акаев и его жена приехали в Кыргызстан через Казахстан

В Австралии у девочки выросли большие ноги из-за редкого заболевания

Данияр Кунафин
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
доллар США
Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Теннис Мат Остапенко
Остапенко нецензурно выразилась в адрес Рыбакиной после полуфинала "Мастерса"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления