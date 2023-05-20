Похороны королевы Елизаветы обошлись британскому правительству в 200 млн долларов

18 мая британское правительство сообщило, что государственные похороны королевы Елизаветы II обошлись налогоплательщикам более чем в 200 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Елизавета II умерла в сентябре в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. После ее смерти последовал 10-дневный национальный траур перед ее похоронами в Вестминстерском аббатстве.



Затем ее похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где монархия проживает с 1066 года, когда Вильгельм I завоевал Англию в 11 веке. Четверть миллиона человек видели тело покойной королевы в Лондоне во время траура.

Самые большие расходы понесло Министерство внутренних дел Великобритании – около 91 млн долларов, за ним следует Министерство культуры, СМИ и спорта – около 71 млн долларов.

Похороны обошлись правительству Шотландии еще в 23,3 млн долларов.

"Приоритеты правительства заключались в том, чтобы эти мероприятия прошли гладко и с должным уровнем достоинства, при этом всегда обеспечивая безопасность публики". главный секретарь Казначейства Джон Глен

По прогнозам, празднование коронации короля Чарльза III, ее сына, обошлось еще в 124 млн долларов, сообщает CNBC.