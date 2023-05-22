Правительство утвердило новый генеральный план Алматы до 2040 года

Правительство Казахстана утвердило Генеральный план Алматы до 2040 года. Стратегический документ разработан научно-исследовательским институтом "Алматыгенплан", проектным институтом "Алматыгипрогор-1" с привлечением экспертов и общественности, сообщает Zakon.kz.

Предыдущий генеральный план был утвержден более 20 лет назад – в 2002 году, и не учитывал рост потребностей города. За это время площадь города выросла более чем вдвое – с 33 898 га до 70 348 га, население увеличилось до 2,1 млн человек.

Двукратное увеличение города негативно отразилось на уровне обеспеченности районов социальной, инженерной, транспортной и прочей инфраструктурой.

Внесение корректировок в предыдущий генплан не могло его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре. В связи с этим в прошлом году по поручению акима Алматы Ерболата Досаева была начата работа над новым генеральным планом города с установлением временного горизонта его реализации до 2040 года.

Новый генплан тесно связан с "Программой развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года" и основан на ее семи ключевых принципах: комфортная городская среда, устойчивый экономический рост, управляемая урбанизация, социальная стабильность, цифровизация, безопасность и возвращение Алматы звания "города-сада".

Одним из его ключевых аспектов и отличий от предыдущих документов стал переход от к моноцентричной модели развития к созданию в городе пяти новых полицентров. Каждый из них станет самодостаточным районом и обеспечит принципы и условия устойчивого развития территории с регулируемой урбанизацией.

Новый генплан предусматривает реализацию следующих целей:

строительство 188 новых школ, 12 пристроек к существующим учебным заведениям и 65 поликлиник, модернизация 11 семейно-врачебных амбулаторий, 25 существующих многопрофильных и 13 специализированных стационаров;

строительство около 2,4 тыс. км сетей водоснабжения, 1,1 тыс. километров сетей водоотведения и 161 километр сетей теплоснабжения. Эти меры позволят обеспечить надежную и эффективную работу коммунальных систем, а также повысят уровень комфорта для жителей города. Модернизация сетей будет проведена за счет бюджетных инвестиций и новой тарифной политики, основанной на принципе "Тариф в обмен на инвестиции";

оптимизация маршрутной сети с интеграцией скоростного транспорта, включая ЛРТ, БРТ и метро для скоростного и комфортного передвижения;

До 2030 года будет построено 45 км линий ЛРТ по ул. Толе би, проложены 5,2 км линий метро от станции "Калкаман" до станции "Барлык", построены четыре транспортно-пересадочных узла (Барлык, Алматы-2, Восточные ворота, Север). До 2040 года будет построено еще 76 км линий ЛРТ, 57 км БРТ и 7,8 км линий метро "Алматы-1" и "Алматы-2".

Все эти меры позволят к 2040 году увеличить долю пользователей общественного транспорта на 60%, в то время как использование личных автомобилей снизится на 20%.

До 2025 года для экологизации общественного транспорта 1200 дизельных автобусов переведут на газ и электротягу, в эксплуатацию будут введены 2 новых газовых автопарка, 5 новых газовых заправочных станций, на 200 единиц будет обновлен троллейбусный парк. В период 2025-2030 годы будут созданы сети зарядной инфраструктуры для личного и общественного электротранспорта. Это значительно снизит выбросы вредных веществ в атмосферу.

Для решения экологических проблем будет расширен экологический каркас – до 2030 года общая площадь зеленых зон возрастет почти в 3 раза – с 1,3 тысячи га до 3340 га, а к 2040 году - до 3840 га.

Обеспечение сейсмической безопасности горожан – Генеральный план ограничивает строительство зданий в 10-балльных зонах сейсмической активности не выше 6 этажей. На основании генплана будет проведен новый сейсмоаудит городских зданий и сооружений, обновлена Карта рисков, которая поможет принять необходимые меры по сейсмоусилению гражданских объектов для минимизации возможных последствий в случае сейсмической активности и др.

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"Проект нового генплана прошел все необходимые процедуры согласования – в январе 2023 года состоялись трехдневные общественные обсуждения разделов проекта генерального плана с приглашением экспертов и жителей восьми районов города", – сказано в сообщении акимата.

В апреле 2023 года проект документа был одобрен депутатами маслихата Алматы.